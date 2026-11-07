台日韓職棒好手齊聚桃園！ 2026桃園亞洲職棒交流賽今明熱血開打

桃園市長張善政今天出席「2026桃園亞洲職棒交流賽」開幕典禮，與日本東北樂天金鷲、韓國培證英雄及台灣樂天桃猿三支職棒勁旅代表共同為賽事揭開序幕，張善政表示，謝謝來自各地的球迷朋友齊聚桃園，親臨球場欣賞精彩賽事，感受台日韓職棒好手同場較勁的熱血魅力，共同見證這場亞洲棒球交流盛會。

去年桃園首度舉辦亞洲職棒交流賽，獲得球迷熱烈迴響，今年邁入第二屆，由台灣樂天桃猿、日本東北樂天金鷲、韓國培證英雄組隊參賽，透過棒球深化國際交流、凝聚友誼。

本次賽事為期兩天，11月7日由地主樂天桃猿迎戰韓國培證英雄；11月8日則由樂天桃猿對戰日本東北樂天金鷲，讓球迷能在桃園主場一次感受不同國家職棒的球風與特色，打造兼具競技實力與文化交流的國際棒球盛會。

桃園市體育局表示，本賽事感謝運動部「115 年台灣品牌國際賽事計畫」提供經費支持，讓本次賽事得以順利推動。透過中央與地方攜手合作，不僅促進台灣與亞洲各國的棒球交流，也向國際展現臺台灣深厚的棒球底蘊與舉辦國際賽事的能量，提升國際體壇能見度。

體育局表示，本屆賽事市府也規畫各國啦啦隊應援及球迷互動體驗區，讓球迷朋友體驗各國應援文化與棒球樂趣，此外，也推出市民贈票活動，凡設籍桃園市民或就讀桃園市境內各級學校的學生，皆可於比賽當日至球場售票亭專屬窗口，憑指定證件兌換當日場次門票乙張，提供市民朋友近距離感受國際職棒賽事的魅力。

「2026桃園亞洲職棒交流賽」今明兩天登場。記者江婉儀／攝影

「2026桃園亞洲職棒交流賽」今明兩天登場。記者江婉儀／攝影