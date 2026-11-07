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徐欣瑩為吳淑君站台 讚「媽媽鄉長」執行力強、楊文科再喊藍營團結

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與縣長楊文科今天出席爭取連任的湖口鄉長吳淑君競選總部成立大會。圖／徐欣瑩競辦提供
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與縣長楊文科今天出席爭取連任的湖口鄉長吳淑君競選總部成立大會。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天上午出席爭取連任的湖口鄉長吳淑君競選總部成立大會，盛讚吳是親力親為、執行力強的「媽媽鄉長」，承諾當選後攜手推動湖口第二交流道及智慧交通。縣長楊文科也到場力挺，呼籲國民黨團結迎戰選舉。

吳淑君競選連任總部今天成立，吸引大批鄉親及地方人士到場，楊文科、徐欣瑩與吳淑君共同進場，現場支持者高喊「凍蒜」，氣氛熱烈。

徐欣瑩致詞表示，吳淑君深耕地方，對湖口大小事都相當關心，過去四年不論清晨或深夜，只要氣象預報颱風將至，便親自帶隊勘查易淹水區域、提前防範。吳不僅親自參與中央重要會議爭取建設，還準備簡報及計畫，展現高度執行力，讓湖口近年生活機能逐步完善。

徐欣瑩指出，吳淑君不僅推動建設，也重視老人、婦女、青年及弱勢族群福利，目前湖口多項重大建設正值推進階段，需要有能力、懂治理的鄉長持續帶領，確保地方發展不中斷。

徐欣瑩也感謝湖口鄉親過去兩屆立委選舉給予支持，承諾若當選縣長，將與吳淑君緊密合作，整合中央及地方資源，推動重要道路拓寬、打通交通瓶頸，加速湖口第二交流道建設，並導入「AI全動態車流控制器」，依即時車流調整號誌，改善長期塞車問題。

此外，徐欣瑩也提出打造優質生活圈，推動共融式公園、通學步道等環境改善措施，提升湖口居民生活品質。她呼籲選民支持國民黨提名的村長、鄉民代表、縣議員，以及1號吳淑君、2號徐欣瑩，讓國民黨候選人「全壘打」。

楊文科則稱讚吳淑君「最能幹也最會做事」，呼籲鄉親支持她高票連任，更強調「好的鄉長一定要配上能幹的縣長」，肯定徐欣瑩具博士學歷、清白務實，若由徐擔任縣長，搭配吳淑君及地方民代，湖口發展一定能再翻好幾倍。

楊文科也談及選情，指出新竹縣各層級選舉競爭激烈，但國民黨具有信心與鋼鐵般的意志，對於「暗黑勢力」及「心有二心的人」應予譴責，強調國民黨有黨紀、有組織，呼籲支持者團結，讓吳淑君連任、徐欣瑩當選。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與縣長楊文科今天出席爭取連任的湖口鄉長吳淑君競選總部成立大會。圖／徐欣瑩競辦提供
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國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與縣長楊文科今天出席爭取連任的湖口鄉長吳淑君競選總部成立大會。圖／徐欣瑩競辦提供
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2026九合一選舉 新竹縣選舉 徐欣瑩 楊文科 鄉長

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