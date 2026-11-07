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苗栗「托育有愛・幸福相伴」親子嘉年華今登場 表揚績優托育專業人員

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天在竹南運動公園舉辦「托育有愛・幸福相伴」親子嘉年華及績優托育專業人員表揚。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天在竹南運動公園舉辦「托育有愛・幸福相伴」親子嘉年華及績優托育專業人員表揚。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府今天在竹南運動公園舉辦「托育有愛・幸福相伴」親子嘉年華及績優托育專業人員表揚，縣府共表揚18名績優托育專業人員，感謝他們長期投入幼兒照顧服務。今天活動結合親子互動、趣味體驗及育兒福利宣導，吸引許多親子家庭參與，現場洋溢歡樂氣氛。

苗栗縣政府社會處長張國棟表示，孩子是家庭的寶貝，也是苗栗未來的希望。育兒不只是家庭的責任，更需要政府與社會共同支持。縣府持續以「安心生、快樂育、幸福養」為施政目標，從生育補助、托育服務到社區育兒資源，逐步完善家庭支持體系，減輕家長照顧負擔，讓孩子安心成長、家長放心育兒。

縣府表揚18名績優托育專業人員，肯定他們在專業照顧、服務品質及工作熱忱的優異表現。 張國棟指出，托育工作不僅需要專業知能，更需要耐心、愛心與責任感。每位托育人員都是陪伴孩子成長、支持家庭的重要力量，期盼透過公開表揚，讓更多人看見托育工作的專業價值與辛勞付出。

張國棟表示，育兒福利方面，苗栗縣自今年9月1日起提高臨時托育補助，一般兒童每小時托育費用300元，政府補助200元，家長僅需自付100元，每名兒童每年最高補助120小時。 無論家長因工作、就醫、臨時有事或需要短暫喘息，都能運用臨托服務，獲得更彈性的育兒支持。

此外，縣府持續規畫擴大生育支持措施，預計明年2027年起提高生育津貼，第一胎補助2萬元、第二胎以上5萬元，並推動「孕見幸福」家庭支持計畫，規畫針對設籍苗栗縣的孕婦，依不同產檢階段提供最高1萬元補助，逐步建立從懷孕、生產到育兒的完整支持體系。

張國棟強調，好的托育服務，不只是讓家長安心工作，更是讓每個孩子獲得安全、專業且有溫度的照顧。 未來縣府將持續精進托育服務品質、擴充育兒支持資源，並攜手民間團體及托育專業夥伴，打造更加友善的育兒環境，讓「安心生、快樂育、幸福養」成為苗栗家庭真實感受得到的幸福日常。

苗栗縣政府今天在竹南運動公園舉辦「托育有愛・幸福相伴」親子嘉年華及績優托育專業人員表揚。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天在竹南運動公園舉辦「托育有愛・幸福相伴」親子嘉年華及績優托育專業人員表揚。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府今天在竹南運動公園舉辦「托育有愛・幸福相伴」親子嘉年華及績優托育專業人員表揚。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣政府今天在竹南運動公園舉辦「托育有愛・幸福相伴」親子嘉年華及績優托育專業人員表揚。圖／苗栗縣政府提供
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