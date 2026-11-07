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竹市議長盃桌球賽80隊710人參戰 78歲好手對決11歲國手

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議會第二屆議長盃桌球錦標賽今天登場，吸引全台80支隊伍、710名選手參賽，現場氣氛熱絡。圖／新竹市議會提供
新竹市議會第二屆議長盃桌球錦標賽今天登場，吸引全台80支隊伍、710名選手參賽，現場氣氛熱絡。圖／新竹市議會提供

新竹市議會第二屆議長盃桌球錦標賽今、明兩天在玄奘大學登場，吸引全台80支隊伍、710名選手參賽。開幕式安排78歲長青好手張志誠對決11歲少年國手楊巧榆，最終由楊巧榆以7比3獲勝，展現跨世代交流的魅力。

本屆賽事在玄奘大學元亨堂舉行，設有樂活組、長青組、公開組、機關組及國小男女甲乙組等8大組別，最遠有來自高雄的「南霸天」隊伍。今年擴大賽事規模，增設樂活組及男女混雙項目，推動全齡參與。

開幕儀式由新竹市議會議長許修睿擔任主審、副市長林琨瀚擔任副審，邀請張志誠與楊巧榆進行友誼賽。張志誠去年曾獲高雄樂活盃150歲雙打冠軍，楊巧榆則是去年少年國手11歲組第一名，兩人相差67歲，賽後貴賓共同在客製球拍簽名，為賽事揭開序幕。

許修睿表示，運動不只是競技，也能促進大腦分泌多巴胺，讓人更快樂、健康且充滿活力。他每年親自帶領市議會隊伍參加全國比賽，市議會代表隊近年參與各縣市桌球賽事，也屢獲佳績。

市長高虹安表示，桌球適合全民參與、不受年齡限制，感謝市議會及桌球委員會共同籌辦，市府將持續支持基層選手培訓及運動推廣，打造各年齡層都能參與的友善運動環境。

林琨瀚指出，新竹市今年獲「遠見雜誌」評為「運動培力之都」，其中「基層運動選手訓練站選手數」及「半職業運動隊伍贊助金額」均居非六都第一。市議會近年也安排桌球、網球及體能訓練等課程，鼓勵議員與職員運動。

市議會表示，今年延續「全齡、合作、共好」理念，增設樂活組，共有11名70歲以上選手參賽，最高齡78歲，另增加男女混雙賽制，鼓勵不同年齡及性別選手交流。

主辦單位在場地鋪設防滑地墊、開放冷氣並聘請防護員，另由許修睿贊助國小隊伍客製化三星練習球，提供參賽者專屬運動毛巾，獎盃則以沙漏造型象徵「聚沙成塔」，盼讓桌球運動在新竹扎根。

新竹市議會議長許修睿擔任開幕友誼賽主審，副市長林琨瀚擔任副審，共同為第二屆議長盃桌球錦標賽揭開序幕。圖／新竹市議會提供
新竹市議會議長許修睿擔任開幕友誼賽主審，副市長林琨瀚擔任副審，共同為第二屆議長盃桌球錦標賽揭開序幕。圖／新竹市議會提供

新竹市議會第二屆議長盃桌球錦標賽今天登場，吸引全台80支隊伍、710名選手參賽，現場氣氛熱絡。圖／新竹市議會提供
新竹市議會第二屆議長盃桌球錦標賽今天登場，吸引全台80支隊伍、710名選手參賽，現場氣氛熱絡。圖／新竹市議會提供

新竹市議會第二屆議長盃桌球錦標賽今天登場，吸引全台80支隊伍、710名選手參賽，現場氣氛熱絡。圖／新竹市議會提供
新竹市議會第二屆議長盃桌球錦標賽今天登場，吸引全台80支隊伍、710名選手參賽，現場氣氛熱絡。圖／新竹市議會提供

新竹市議會第二屆議長盃桌球錦標賽今天登場，吸引全台80支隊伍、710名選手參賽，現場氣氛熱絡。圖／新竹市議會提供
新竹市議會第二屆議長盃桌球錦標賽今天登場，吸引全台80支隊伍、710名選手參賽，現場氣氛熱絡。圖／新竹市議會提供

桌球 國手 林琨瀚

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