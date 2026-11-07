「公平對待每個人」苗縣府拍板：老人健保費補助從80歲降為65歲

苗栗縣政府針對行政院拒絕副署「老人福利法」修正草案，縣長鍾東錦表示遺憾，並強勢表態「中央不做、地方來做」。縣府指出，為減輕長者健保負擔，鍾縣長響應苗栗縣議會提議，府會將共同推動「65歲以上長者健保費補助」，這項政策秉持「政府公平對待每一個人」的原則，預估全年編列6億元預算，全面落實對縣內長者的照顧。

苗栗縣政府原先針對老人健保費用提供補助的方案為80歲以上、原住民70歲以上的長者，將從明年元月起實施。但針對行政院拒絕副署「老人福利法」修正草案，縣府相關單位研議後，決定65歲以上長者的健保費全數由縣府補助。

鍾東錦指出，全民健保屬於國家的整體社會保險，制度與福利理應「全國一致」，不該因縣市財政不同而讓長者面臨差別待遇。他強烈呼籲中央政府不要一再逃避責任，應肩負起照顧全體國民的義務，盡速落實全國性的長者健保補助。

「在此之前，苗栗長輩的健保由鍾東錦承擔起來！」鍾東錦強調，讓長輩安心就醫，是對上一代最好的感恩。長輩為社會奉獻一生，對健康的需求不應有差異，政府理當公平對待每一個人，這筆6億元的經費雖是不小的財政負擔，但施政除了要精打細算，更要有照顧鄉親的決心。

鍾東錦強調，未來縣府將持續結合議會的支持，推動敬老愛心卡、敬老禮金與社區長照，一步步建構完整的照顧網，讓苗栗長輩都能安心、有尊嚴地生活。

縣府社會處表示，相關單位最近幾天討論定案，決定老人健保費用補助對象從80歲下修到65歲以上，且無排富條款，因作業流程可能要到明年初才實施，目前縣內65歲以上長者有11萬多人，其中部分長者因低收、弱勢等因素已免繳健保費的人數有一萬多人，因此實際由縣府編列預算補助的老人健保人數約9萬多人。