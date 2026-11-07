新竹40公斤「大型萌浪浪」梅花鹿找到新家 帥氣青農暖心認養

颱風過後，新竹縣關西鎮東安橋附近竟出現一隻落單公梅花鹿，宛如「大型萌浪浪」，引發民眾關注。這隻重達40公斤、鹿角尚未分岔的梅花鹿因被野狗追趕，獲救後由動保單位安置，經公告協尋及嚴格認養審查，終於在11月5日找到新家，由具備動物照護經驗的青農楊逸銘接手照顧。

這隻公梅花鹿10月25日在颱風過後現身關西鎮東安橋附近，因體型龐大卻模樣可愛，宛如一隻「大型浪浪」，加上鹿角尚未分岔，意外成為地方關注焦點。新竹縣動物保護教育園區獲報後接手安置，也是園區首次收容梅花鹿。

動保園區表示，梅花鹿約1歲、體重40公斤，10月25日收容時左前腳有輕微外傷，經獸醫治療後很快恢復元氣。園區依規定公告7天協尋原飼主，期間接獲不少民眾關心及詢問，原訂無人認領後開放認養，如今終於順利媒合新主人。

認養人楊逸銘是一名青農，主要從事山羊養殖與繁殖，牧場經營邁入第4年，目前飼養約75頭羊，另有驢子、馬及小豬等觀賞動物，具備動物飼養及管理經驗。

楊逸銘分享，約2個月前，他才協助收容一隻遭野生狗群追咬受傷的野生母鹿。由於野鹿警戒心極強，稍有動靜就會躲藏、竄逃，每天光是替牠清洗傷口及上藥，就得耗費不少心力，經過約2周細心照護，傷勢才逐漸好轉。

他說，這次經驗讓他深刻體會野生鹿與人工飼養鹿隻的習性差異，也累積實際照護經驗，因此很高興有機會認養東安橋獲救的公梅花鹿，讓牠在牧場展開新生活。

動保園區指出，梅花鹿屬於「畜牧法」規定的家畜，飼養需要足夠活動空間、安全圍欄，以及專業飲食與疾病照護，因此特別提高認養門檻，要求申請人提出鹿科動物飼養經驗證明、具備合適場地，並通過飼養知識測驗。

園區表示，審查小組確認楊逸銘的飼養環境及專業照護能力符合條件後，才核准認養，並要求簽署配合後續不定期訪查的切結書。楊逸銘也備妥安全運送籠具與車輛，11月5日順利將梅花鹿接回新家。

園區強調，認養不僅是愛心展現，更是一份長期責任，感謝社會大眾關心收容動物，也盼透過完善審查及後續訪查，確保梅花鹿獲得妥善照護，為這段備受關注的救援故事畫下圓滿句點。

日前在新竹縣關西鎮東安橋獲救的1歲公梅花鹿，經公告協尋及嚴格認養審查後，順利由愛心青農楊逸銘認養，未來將在牧場展開新生活。圖／新竹縣政府提供