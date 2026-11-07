平鎮消防前進小人國 300名親子趣味學防災
為深化社區防災網絡並推動防災教育向下扎根，桃園市消防局第四大隊平鎮分隊於今(7)日上午在小人國主題樂園舉辦大型企業防災宣導活動，並邀請在地指標企業葡萄王生技股份有限公司共同參與，結合防災教育與企業ESG（環境、社會、治理）永續經營理念，吸引約300名民眾及學童參與。活動現場設置多元且具互動性的消防宣導站，讓親子透過樂園闖關體驗，學習正確的防災、自救及避難知識，現場氣氛熱絡。
平鎮分隊致力於推廣全民防災教育，此次將宣導活動移師至大小朋友喜愛的小人國主題樂園，規劃多元互動的宣導站，讓防災知識融入遊戲與實作體驗，提升民眾參與意願。透過寓教於樂的方式，鼓勵家長與學童共同闖關，從參與過程中掌握災害發生時的應變要領，讓防災觀念不再只是宣導口號，而能落實於日常生活。
平鎮分隊長黃嘉男表示，災害防救需要「社區、企業與政府」三方緊密連結。近年來桃園市極力推動企業防災，透過公私協力整合各方資源，才能有效強化在地安全防護網。感謝葡萄王生技的熱情響應此次活動，期盼藉由寓教於樂的園遊會宣導方式，讓家庭在輕鬆、溫馨的氛圍中深化防災意識，讓每位參與的市民都成為社區的安全種子，達到「防災教育向下扎根」的目的。
葡萄王生技表示，身為深耕在地的企業，實踐社會責任（Social）及協助建構安全社會，是企業ESG的重要內涵。很榮幸能與平鎮分隊攜手推動防災宣導，期盼透過企業參與及示範，鼓勵更多員工與市民家庭投入防災行動，讓防災成為日常生活的一部分，共同打造友善、溫馨且安全的生活環境。
活動中，民眾與學童扶老攜幼、親子同行，在樂園遊憩之餘也學習實用的防災知識，將安全觀念帶回家。此次活動展現公私部門攜手推動防災教育的成果，未來平鎮分隊也將持續結合企業及社區資源，深化全民防災意識，共同提升桃園城市防災韌性，營造安全永續的生活環境。
本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮消防前進小人國 300名親子趣味學防災
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