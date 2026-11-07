桃園市消防局第四大隊平鎮分隊在小人國主題樂園舉辦大型企業防災宣導活動。圖：平鎮分隊提供

為深化社區防災網絡並推動防災教育向下扎根，桃園市消防局第四大隊平鎮分隊於今(7)日上午在小人國主題樂園舉辦大型企業防災宣導活動，並邀請在地指標企業葡萄王生技股份有限公司共同參與，結合防災教育與企業ESG（環境、社會、治理）永續經營理念，吸引約300名民眾及學童參與。活動現場設置多元且具互動性的消防宣導站，讓親子透過樂園闖關體驗，學習正確的防災、自救及避難知識，現場氣氛熱絡。

活動現場設置多元且具互動性的消防宣導站，讓親子透過樂園闖關體驗，學習正確的防災、自救及避難知識，現場氣氛熱絡。圖：平鎮分隊提供

平鎮分隊致力於推廣全民防災教育，此次將宣導活動移師至大小朋友喜愛的小人國主題樂園，規劃多元互動的宣導站，讓防災知識融入遊戲與實作體驗，提升民眾參與意願。透過寓教於樂的方式，鼓勵家長與學童共同闖關，從參與過程中掌握災害發生時的應變要領，讓防災觀念不再只是宣導口號，而能落實於日常生活。

平鎮分隊長黃嘉男表示，災害防救需要「社區、企業與政府」三方緊密連結。近年來桃園市極力推動企業防災，透過公私協力整合各方資源，才能有效強化在地安全防護網。感謝葡萄王生技的熱情響應此次活動，期盼藉由寓教於樂的園遊會宣導方式，讓家庭在輕鬆、溫馨的氛圍中深化防災意識，讓每位參與的市民都成為社區的安全種子，達到「防災教育向下扎根」的目的。

葡萄王生技表示，身為深耕在地的企業，實踐社會責任（Social）及協助建構安全社會，是企業ESG的重要內涵。很榮幸能與平鎮分隊攜手推動防災宣導，期盼透過企業參與及示範，鼓勵更多員工與市民家庭投入防災行動，讓防災成為日常生活的一部分，共同打造友善、溫馨且安全的生活環境。

活動中，民眾與學童扶老攜幼、親子同行，在樂園遊憩之餘也學習實用的防災知識，將安全觀念帶回家。此次活動展現公私部門攜手推動防災教育的成果，未來平鎮分隊也將持續結合企業及社區資源，深化全民防災意識，共同提升桃園城市防災韌性，營造安全永續的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮消防前進小人國 300名親子趣味學防災