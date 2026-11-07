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桃園警察喝花酒釀衝突？張善政籲用最高標準檢視自己在外言行

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園某酒店前天傳酒客聚眾滋事，警方開槍控制場面，市長張善政支持員警強力執法維護治安，也呼籲員警在外要用最高標準檢視自己言行。圖／翻攝自市長張善政臉書
桃園某酒店前天傳酒客聚眾滋事，警方開槍控制場面，市長張善政支持員警強力執法維護治安，也呼籲員警在外要用最高標準檢視自己言行。圖／翻攝自市長張善政臉書

桃園前天深夜發生酒店客人聚眾滋事，警方開槍控制現場，傳事件與警察喝花酒有關，藍綠民代要求市府與警政署徹查；市府今表示，支持員警強力執法，針對外界質疑員警部分，嚴查嚴辦，絕不寬貸。

市長張善政上午出席政黨活動時被媒體詢問此事，他強調原則就是「支持強力執法維護治安」。

張善政表示，員警去酒店是洽公或飲酒作樂，一定要查清楚，查到水落石出。如果有違反警紀的地方，絕對嚴辦嚴懲，甚至如果有不法的地方，就移送司法機關，絕不寬貸。呼籲桃園所有的警察同仁，在外要用最高的道德標準檢視自己言行，畢竟警察同仁也是所有市民的典範，不可以有這種疏忽、甚至讓人詬病的地方。 

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張善政 衝突 警察

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