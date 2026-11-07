捐完一輛再一輛！「吊車大王」胡漢龑霸氣捐120萬勘查車挺竹縣消防

「吊車大王」胡漢龑說到做到！今年初才捐贈新竹縣消防局一輛災情勘查車，當場又霸氣允諾再捐一輛，歷經近10個月打造，如今價值120萬元的新車正式交付！半導體業人士陳韋宏也慷慨解囊，捐出同樣價值120萬元的四輪傳動災情勘查車，兩輛新車昨天正式加入消防局第四大隊，增添救災戰力。

新竹縣消防局第四大隊今年1月19日正式掛牌，昨天上午舉行災情勘查車捐贈啟用典禮，由消防局長陳中振主持，胡漢龑、陳韋宏出席，寶山鄉長、地方民代及義消同仁共同見證，感謝兩人自掏腰包，為第一線消防人員增添機動裝備。

胡漢龑是啟德機械起重工程公司董事長，長期熱心公益，與竹縣消防局簽訂相互救災支援協定，是消防局執行救災工作的重要後盾。去年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀災，他得知災區急需大型機具，立即調度公司全新小山貓及怪手，凌晨4時出發趕赴花蓮光復救災。

前年新竹市晴空匯社區大樓發生火警，胡漢龑也立即調派180噸吊車前往支援。今年初，他才捐贈一輛四輪傳動災情勘查車給消防局第二大隊，當場再允諾捐車給第四大隊。如今歷經車商近10個月打造，這輛價值120萬元的新車終於完工，正式投入消防勤務。

另一名捐贈者陳韋宏在半導體業服務，今年1月得知第四大隊成立，考量轄區地勢多元、勤務繁重，主動了解消防需求，決定捐贈一輛價值120萬元的四輪傳動災情勘查車。他不只捐車，更加入第四大隊消防之友會擔任顧問，持續關心消防同仁勤務與生活。

陳中振表示，第四大隊轄區幅員廣大，涵蓋新竹科學園區等重要產業聚落，兩輛新車將投入災情勘查、災害搶救、人力物資運補及後勤補給等勤務，提升消防人員抵達現場及掌握災情的效率，守護縣民生命財產安全。

「吊車大王」胡漢龑繼今年初捐贈災情勘查車後，再度霸氣捐出價值120萬元的新車，力挺新竹縣消防局第四大隊，提升第一線救災戰力。圖／新竹縣消防局提供

「吊車大王」胡漢龑繼今年初捐贈災情勘查車後，再度霸氣捐出價值120萬元的新車，力挺新竹縣消防局第四大隊，提升第一線救災戰力。圖／新竹縣消防局提供