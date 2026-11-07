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桃市廚餘機補助放寬至50公斤級 補助對象納夜市、傳統市場

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園補助商家購置廚餘處理機，補助對象、條件再放寬。示意圖。聯合報系資料照
桃園補助商家購置廚餘處理機，補助對象、條件再放寬。示意圖。聯合報系資料照

桃園市環保局七月推出一百公斤以上商用廚餘補助，昨天放寬標準，即起五十公斤以上廚餘機都能申請，辦法適用對象新增夜市、傳統市場及特定商圈，申請日期也展延至明年八月底，盼藉此提升環境品質。

台北今年初傳民眾感染本土漢他病毒死亡，而網路瘋傳老鼠出沒台北街頭影相，鼠患話題熱議，也引起桃園民代關注；民進黨桃園市議員王珮毓在議會質詢指廚餘油水不僅造成環境汙染，也會滋生病蟲鼠害，建議市府研議家用廚餘處理機補助。環保局長顏己喨回應家戶廚餘去化量能尚足，但有針對餐飲業研議辦法。

桃園市環保局今年七月推團膳及餐館的廚餘機補助，機型限一百公斤以上，每部最高補助二十萬元，申請期限至本月底，但昨天放寬對象及標準，五十公斤以上、未滿一百公斤的機型也能申請，補助最高九萬元，期限則展延到明年八月卅一日。

顏己喨表示，商用廚餘機補助申請情況踴躍，不少中小型餐飲業者也想申請，為降低廚餘禁止養豬後對中小型餐飲業者的經營壓力，因此設計分級補助。即日起，桃園合法設立登記的商圈、市場及夜市等管理機構皆可申請，供攤販與商家共同使用，藉由共享設備降低攤商成本，也提升環境品質。

海資處指出，廚餘處理設備應具備油水分離功能，從源頭截流油脂，阻止廢油進入排水管線，才能有效減少下水道堵塞、惡臭與病媒蚊孳生。

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