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影／苗栗風箏文化及客家美食節今晚盛大登場 夜光風箏秀夢幻迷人

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗風箏文化及客家美食節今晚在苗栗市河濱公園盛大登場，率先由夢幻夜光風箏秀與歡樂晚會揭開序幕。圖／苗栗市公所提供
苗栗風箏文化及客家美食節今晚在苗栗市河濱公園盛大登場，率先由夢幻夜光風箏秀與歡樂晚會揭開序幕。圖／苗栗市公所提供

苗栗風箏文化及客家美食節今晚在苗栗市河濱公園盛大登場，率先由夢幻夜光風箏秀與歡樂晚會揭開序幕。苗栗市公所表示，接續在11月7日、8日還有客家粄粽風箏、巨型海洋生物及特色特技風箏接力展演，搭配美食嘉年華、菁市集與多元親子體驗，歡迎全國民眾一同到苗栗歡度精彩假期。

苗栗縣長鍾東錦今晚也專程到活動現場，與苗栗市長余文忠、苗栗市代會主席陳仁杰及現場民眾一同感受熱鬧氣氛，展現縣府與市公所攜手推廣客家文化、打造地方觀光特色的用心與支持。

余文忠表示，今年活動以「粽愛苗栗」為主題，特別將象徵客家傳統米食與世代記憶的「粄粽」化作風箏，不僅展現苗栗深厚的客家文化底蘊，也讓在地常民生活記憶以嶄新風貌飛上雲端，在節慶中持續傳承與創新。

除了吸睛的粄粽風箏外，現場同步放飛多款具在地人文特色的造型風箏，包括展現客庄意象的「甕型風箏」、洋溢喜氣的「客家燈籠風箏」，還有鯨魚、鯊魚及章魚等巨型海洋生物風箏接力升空，將蔚藍海洋搬上天際，帶來悠遊自在的視覺饗宴。

市公所指出，今、明兩晚特別規畫「璀璨夜光風箏展演」，透過流動光影與風箏藝術交織，點亮苗栗夜空。晚會還邀請MOMO家族、精彩魔術秀、紅鼻子馬戲團、夢幻泡泡秀、英雄聯盟舞蹈秀及馬力歐小丑雜耍特技秀等節目輪番上陣，讓大小朋友沉浸在歡樂氛圍中。

今年活動現場設置了5公尺高的「苗栗石虎抱粽子」大型地景裝置，搭配黃色小鵝藝術裝置，成為吸睛打卡熱點。民眾只要與天空風箏或地景合影上傳至FB或IG，並標記「苗栗市公所」或「苗栗國際風箏節暨客家美食」，即可兌換彩繪空白風箏1份，數量有限，送完為止。

此外，活動期間推出「享美食送紀念主題風箏」優惠，11月6日晚間6點30分、11月7日、8日上午9點及下午13點，民眾購買200元消費券，即可兌換限量紀念風箏，並於美食區折抵消費使用。

現場還規畫免費親子放飛體驗、風箏彩繪DIY、人體彩繪、說客語送好禮及親子園遊車等多樣化節目，活動期間貼心提供免費接駁車服務，歡迎民眾把握秋日假期來苗栗賞風箏、看表演、吃美食。相關活動詳情可至官網http://www.miaoli-9kite.com/ 查詢。

苗栗風箏文化及客家美食節今晚在苗栗市河濱公園盛大登場，縣長鍾東錦（中）到場與民同樂。圖／苗栗市公所提供
苗栗風箏文化及客家美食節今晚在苗栗市河濱公園盛大登場，縣長鍾東錦（中）到場與民同樂。圖／苗栗市公所提供

苗栗風箏文化及客家美食節今晚在苗栗市河濱公園盛大登場，率先由夢幻夜光風箏秀與歡樂晚會揭開序幕。圖／苗栗市公所提供
苗栗風箏文化及客家美食節今晚在苗栗市河濱公園盛大登場，率先由夢幻夜光風箏秀與歡樂晚會揭開序幕。圖／苗栗市公所提供

苗栗風箏文化及客家美食節今晚在苗栗市河濱公園盛大登場。圖／苗栗市公所提供
苗栗風箏文化及客家美食節今晚在苗栗市河濱公園盛大登場。圖／苗栗市公所提供

苗栗風箏文化及客家美食節今晚在苗栗市河濱公園盛大登場，率先由夢幻夜光風箏秀與歡樂晚會揭開序幕。圖／苗栗市公所提供
苗栗風箏文化及客家美食節今晚在苗栗市河濱公園盛大登場，率先由夢幻夜光風箏秀與歡樂晚會揭開序幕。圖／苗栗市公所提供

苗栗風箏文化及客家美食節今晚在苗栗市河濱公園盛大登場，率先由夢幻夜光風箏秀與歡樂晚會揭開序幕。圖／苗栗市公所提供
苗栗風箏文化及客家美食節今晚在苗栗市河濱公園盛大登場，率先由夢幻夜光風箏秀與歡樂晚會揭開序幕。圖／苗栗市公所提供

苗栗風箏文化及客家美食節今晚在苗栗市河濱公園盛大登場，率先由夢幻夜光風箏秀與歡樂晚會揭開序幕。圖／苗栗市公所提供
苗栗風箏文化及客家美食節今晚在苗栗市河濱公園盛大登場，率先由夢幻夜光風箏秀與歡樂晚會揭開序幕。圖／苗栗市公所提供

苗栗市長余文忠表示，今年活動以「粽愛苗栗」為主題，將象徵客家傳統米食與世代記憶的「粄粽」化作風箏，展現苗栗深厚的客家文化底蘊，也讓在地常民生活記憶以嶄新風貌飛上雲端。圖／苗栗市公所提供
苗栗市長余文忠表示，今年活動以「粽愛苗栗」為主題，將象徵客家傳統米食與世代記憶的「粄粽」化作風箏，展現苗栗深厚的客家文化底蘊，也讓在地常民生活記憶以嶄新風貌飛上雲端。圖／苗栗市公所提供

苗栗 風箏 客家

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