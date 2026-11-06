野餐籃、消費券一次帶走 桃園市觀音區農會推「超值野餐組」 明起搶購

桃園市觀音區農會將於11月14日，在崙坪文化地景園區舉辦「一起野餐趣‧遇見好味道」新品發表會，邀請民眾走進戶外，享受充滿美食與歡笑的秋日午後。農會推出80組限量超值野餐組，只要500元就能把農會好物帶回家，7日上午10時於觀音區農會官網開放報名搶購。

觀音區農會總幹事江謝滺表示，今年共推出三款新品，其中主打「黑豆胡椒雞湯」，以黑豆搭配胡椒及鮮嫩雞肉，濃郁黑豆風味中和胡椒辛辣，讓湯頭更加溫潤暖心，不論單煮雞湯，或是加入蔬菜、菇類變身豐盛火鍋，都適合在微涼秋季與全家共享。

「黃金57蕃薯酥」選用台農57號地瓜製作，結合港式一口酥工法，打造外層酥香、內餡綿密的甜點；「高粱蛋捲」則將高粱攪碎融入傳統蛋捲中，高纖穀物結合濃郁奶香與蛋香，並以低糖、低油方式製作，讓國民點心不僅美味，健康也能跟著升級。

為了讓民眾搶先體驗新品，觀音區農會舉辦「一起野餐趣‧遇見好味道」親子活動，推出80組限量野餐組，內容包含野餐籃、野餐墊、高粱蛋捲、黃金地瓜酥片、黑豆胡椒雞湯2碗、飯捲DIY兌換券2張，還有百元消費抵用券，總價值超過1200元，優惠價只要500元。

農會說明，超值野餐組網路預訂限量60組，7日上午10時將在「觀音區農會官方網站」及「觀音區農會臉書粉絲專頁」同步開放報名；另外，保留20組現場販售，11月14日上午11時在崙坪文化地景園區野餐報到處開放訂購。

活動當天將舉辦「植栽DIY」食農體驗，讓家長帶著孩子一起動手玩園藝，在親近自然的同時，認識植物種類及照護知識，食農體驗限量40組，每組報名費200元，內含100元消費抵用券。活動僅限網路報名，報名時間同樣為7日上午10時，於「觀音區農會官方網站」及「觀音區農會臉書粉絲專頁」同步開放。