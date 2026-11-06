幕後／大園KIRI園區OT廠商屢催不改 張善政親自拍板解約

桃園市KIRI國際原住民族文創園區營運今年爆發爭議，據了解，張善政11月3日親自簽准解約，5日召集進駐攤商，親自說明市府接管計畫，並承諾保障既有業者繼續經營、重新檢討租金及契約條件。張善政在會中提到，市府已給過OT廠商許多改善機會，但問題始終無法解決，「最困難的決定由我來做」，由市府收回營運主導權。

KIRI園區是前市長鄭文燦任內推動的重要建設，OT案於2022年10月簽約，許可年限長達25年。然而，2024年開幕後，建築漏水、空間規畫及營運管理問題接連浮現，進駐店家與營運廠商也屢生糾紛。

市府官員透露，張善政上任後檢視契約，發現部分條件不盡合理，即使廠商經營不善，解約仍須經過冗長程序，讓廠商有恃無恐，更讓市府協調過程困難重重。

據了解，市府自今年4月起，陸續針對室內裝修合法化、履約保證金不足及未依約辦理原住民族主題活動等問題發函催告，甚至祭出違約金，廠商仍未完成改善。7月初市府召開跨局處會議盤點接管方案，8月再由高層討論法律程序與執行期程，直到11月3日由張善政正式批示原則同意終止契約。

知情官員指出，最關鍵的一步就是透過完備的法律手段解約，但市府也同步研擬，如何避免園區因更換經營者而停擺。張善政5日親自主持攤商協商時，提出三項原則，包括既有業者優先存續、重新檢視契約合理性，以及公共安全改善與營運同步進行。他也向攤商說明，未來將由市府直接與業者簽訂契約，比照公有市場管理方式，租金必須合理，並讓店家能夠安心經營。

張善政在會中表示，攤商這幾年經營相當辛苦，市府接手不是為了賺錢，而是希望園區真正成功。他更直言，未來「房東就是市政府」，萬一原OT廠商不願配合，市府也已準備保全進駐及必要的強制接管措施，不會讓業者獨自面對後續問題。

知情官員也透露，張市府接手後曾盤點出數百項建物缺失，包括漏水等問題已陸續改善。張善政在會議上也向攤商承諾，相關工程仍會持續處理，不會因為終止OT契約而中斷，將優先處理攤商權益及公共安全問題，讓KIRI園區在完成營運交接後，逐步恢復正常運作。