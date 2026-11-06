影／超吸睛！猛男女力展現力與美 苗栗隔6年再發表消防形象月曆

睽違6年，苗栗縣政府今天第二度發表「消防形象月曆」，2027的月曆規畫12個主題，結合救援器材、消防車輛及防災宣導，有的月份還融入景點，強化災害防救宣導效果。

消防局14名猛男和女力今天以走秀展現消防人員的專業與辛勞，襯托出消防夥伴的力與美；縣長鍾東錦與妻子陳美琦讚許大家的表現可圈可點，消防人員平時鍛鍊出強健體魄，正是鄉親生命財產的最佳保障。

消防局長匡夢麟表示，上次發表消防形象月曆距今已6年，消防勤務應重視教育與宣導，災害預防做得好，相對可減少災害搶救的負荷，這次希望透過形象月曆多元的消防安全宣導主題，呈現消防員平日投入災害搶救、緊急救護及各項防災工作的辛勞與專業，更期待鄉親一起關注消防安全，將防災觀念落實到日常。這份月曆，民眾可在12月初持3張11-12月的發票到消防局和各分隊兌換，每人限兌1本。

消防局表示，2027年消防形象月曆設計12個主題，邀10名消防猛男和5名女力擔任代言人，內容除讓民眾認識消防救援器材、救災車輛並加深防災觀念，也融入特色景點行銷山城之美與觀光休閒產業。

例如3月以「五不一沒有，用電更安全」為主題，結合後龍客家圓樓，宣導居家用電安全及電器火災預防；4月以通霄鎮白沙屯拱天宮為背景，藉由「消防有認可，安全更可靠」主題，提醒民眾選購符合消防法規並具有認可標示的產品，降低火災風險。

8月正值暑假期間，設定以竹南鎮假日之森為場景，透過「夏日玩水趣，安全不缺席」宣導夏季戲水安全，提醒民眾親水活動應提高警覺、注意自身安全；10月結合三義鄉龍騰斷橋，以中部大地震留下的景觀，宣導「抗震保命三步驟，趴下、掩護、穩住！」、11月天乾物燥，以「守護山林防火，共築登山安全！」為題，倡導山林防火觀念及登山安全知識，共同守護珍貴的山林生態。

消防形象月曆今天在縣府大廳發表，鍾東錦兼任義消總隊長，偕同擔任防宣大隊長的妻子陳美琦與各界來賓主持啟動儀式；今天參加走秀的猛男與女力，除其中一人為從事軍職的義消因任務無法到場，其他14人展現「烈焰守護者」氣勢，吸引不少洽公民眾先睹為快。

鍾東錦表示，看到消防弟兄和女力鍛練出強健體魄，尤其操作救援器材的動作與能力都到位，深信他們健康的狀態，就是鄉親生命財產最好的保障。重訓是目前相當熱門的運動，他的女兒也練出不錯的成果，年輕人多從事這項運動，可為自己存老本，即使不是重訓，多運動依舊是維持最佳健康狀態的最佳方法。

苗栗縣政府今天發表2027年「消防形象月曆」，月曆規畫12個主題，結合救援器材、消防車輛及防災宣導，有的月份還融入景點，強化災害防救宣導效果，會場並安排消防局14名猛男和女力走秀，展現消防救護人員的專業與辛勞。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府今天發表2027年「消防形象月曆」，月曆規畫12個主題，結合救援器材、消防車輛及防災宣導，有的月份還融入景點，強化災害防救宣導效果，會場並安排消防局14名猛男和女力走秀，展現消防救護人員的專業與辛勞。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府今天發表2027年「消防形象月曆」，月曆規畫12個主題，結合救援器材、消防車輛及防災宣導，有的月份還融入景點，強化災害防救宣導效果，會場並安排消防局14名猛男和女力走秀，展現消防救護人員的專業與辛勞。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府今天發表2027年「消防形象月曆」，月曆規畫12個主題，結合救援器材、消防車輛及防災宣導，有的月份還融入景點，強化災害防救宣導效果，會場並安排消防局14名猛男和女力走秀，展現消防救護人員的專業與辛勞。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府今天發表2027年「消防形象月曆」，月曆規畫12個主題，結合救援器材、消防車輛及防災宣導，有的月份還融入景點，強化災害防救宣導效果，會場並安排消防局14名猛男和女力走秀，展現消防救護人員的專業與辛勞。記者胡蓬生／攝影