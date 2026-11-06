竹北星際圖書館今開館！周末開到午夜 作家肆一周日開講愛情練習題

新竹縣竹北市民期待已久的「竹北星際圖書館」今天正式取得使用執照，竹北市公所隨即宣布，下午4時起開館試營運，周五至周日營業至深夜12時。市長鄭朝方表示，試營運將持續至年底，首個周日並邀請作家肆一及鋼琴家張育瑞舉辦講座。

位於竹北市中正西路52號的竹北星際圖書館，今天取得使用執照後，市公所同步宣布正式定名，並立即啟動試營運。鄭朝方表示，圖書館是為全體市民打造的知識城堡與質感生活場域，希望透過延長夜間開放時間，讓忙碌的市民在工作、生活之餘，也能擁有閱讀及沉澱心靈的空間。

鄭朝方指出，公所團隊在取得使用執照後，第一時間完成開館準備，讓市民能立即進館體驗。為打造兼具閱讀與藝文特色的公共空間，首個周日11月8日特別安排兩場大師講座，邀請不同領域的創作者分享，為圖書館開館揭開序幕。

首場講座於11月8日下午1時30分登場，由愛情書寫作家肆一主講「愛情練習題：關於心動、喜歡、愛，以及自己」，分享愛情與自我探索；下午4時30分則由跨界鋼琴家張育瑞接力，帶來「跨界音樂與即興鋼琴」講座，以文字與音樂呈現不同的藝術體驗。

竹北市公所說明，圖書館即日起至年底為試營運階段，期間暫不提供書籍外借及預約服務，將依市民實際使用情形與回饋，滾動調整營運時間及相關服務，最新資訊將公布於竹北市公所及圖書館臉書。

開館首日今天下午4時至午夜12時開放，明天11月7日上午9時至午夜12時，11月8日因應大師講座安排，開放時間調整為晚間8時至午夜12時。

常態試營運期間，每周一固定休館，周二至周四上午9時至晚間8時30分，周五至周日上午9時至午夜12時。公所表示，希望透過夜間延長開館，讓圖書館成為市民日常生活中的閱讀及文化空間。

竹北星際圖書館今天正式取得使用執照，下午4時起開館試營運，周五至周日開放至深夜12時，打造市民夜間閱讀新空間。圖／竹北市公所提供

竹北星際圖書館今天正式取得使用執照，下午4時起開館試營運，周五至周日開放至深夜12時，打造市民夜間閱讀新空間。圖／竹北市公所提供

竹北星際圖書館今天正式取得使用執照，下午4時起開館試營運，周五至周日開放至深夜12時，打造市民夜間閱讀新空間。圖／竹北市公所提供