竹市垃圾車大變身！高虹安開箱新設計 清潔隊制服也升級

新竹市政府今天發表清潔車全新車體識別及清潔隊員制服，首波導入8.5噸垃圾車、6.5噸資源回收車，並推出長短袖POLO衫及防水衝鋒衣。市長高虹安表示，希望結合「Carry on！」城市品牌精神，讓清潔車與隊員成為移動中的城市名片，將城市美學及環保理念融入市民日常。

新竹市政府今天在幸福廣場舉辦環保局清潔車設計及隊員制服發表記者會。高虹安表示，新竹市兼具科技創新與生活美學，市府除推動公共建設，也希望從日常公共服務著手，讓城市美學自然融入生活，提升清潔車輛辨識度及隊員執勤舒適性。

高虹安指出，清潔車每天穿梭大街小巷，是城市日常不可或缺的一部分。此次首波選定2輛不同噸位的示範車輛，依車型、勤務需求及車體結構量身設計，兼顧視覺辨識、安全標示與實際作業需求。

其中，清潔車車側增設環保宣導版位，未來可彈性刊登環保政策、資源循環及活動資訊，讓清潔車不只是維護市容的工具，也成為推動環境教育的行動宣傳平台。

清潔隊員制服也同步更新，以藏青藍為主要色系，延伸「Carry on！」品牌視覺，推出長、短袖POLO衫及防水單層衝鋒衣，考量不同勤務與天候需求，兼顧透氣、防水及耐磨機能，提升執勤舒適性與安全性。新制服將陸續發放，展現清潔隊專業形象。

高虹安表示，因應新竹市常住人口成長及清潔需求增加，市府規畫自2027年至2036年，分10年增補114名清潔人力，並分7年增購40輛清潔車，採逐年編列預算方式辦理，減輕第一線人員負擔，強化垃圾清運與環境維護量能。

環保局未來也將建立完整視覺識別規範，逐步應用於清潔車輛、文宣品、數位媒體及公共服務，形塑一致的城市品牌形象，並呼應聯合國永續發展目標SDG11「永續城市」。

高虹安感謝清潔隊員不畏晴雨維護市容，強調市府將持續完善勤務資源，也呼籲市民從垃圾減量、資源回收及環境保護做起，共同打造乾淨、友善、永續的新竹市。

高虹安表示，因應新竹市常住人口成長及清潔需求增加，市府規畫自2027年至2036年，分10年增補114名清潔人力，並分7年增購40輛清潔車。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今天發表清潔車全新車體識別及清潔隊員制服，首波導入8.5噸垃圾車、6.5噸資源回收車，並推出長短袖POLO衫及防水衝鋒衣。圖／新竹市政府提供