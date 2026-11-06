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竹北市長選戰升溫 參選人提建設政見拚支持

中央社／ 新竹縣6日電
國民黨籍新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智走訪竹北拔仔窟烏魚養殖區，了解今年烏魚採收及產銷狀況，並與漁民交流地方農漁產業發展需求。圖／吳旭智團隊提供
國民黨籍新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智走訪竹北拔仔窟烏魚養殖區，了解今年烏魚採收及產銷狀況，並與漁民交流地方農漁產業發展需求。圖／吳旭智團隊提供

竹北市長選戰續升溫，國民黨參選人吳旭智提興建烏魚故事館及農漁產業升級政見；民進黨參選人曾聖凱提改善公車接駁與通學環境；民眾黨參選人邱臣遠今天由黨主席黃國昌陪掃街，宣傳造勢活動。

國民黨竹北市長參選人吳旭智今天告訴中央社記者表示，將推動興建「烏魚故事館」，並整合周邊土地利用，結合產地直銷、特色餐飲、食農教育及觀光設施，另提出西區農漁產業發展4大政策，盼帶動地方經濟。

他表示，將輔導農漁加工及餐飲業者合法設立、串聯拔仔窟養殖區與新月沙灣觀光廊道、設立青年返鄉輔導基金，並導入智慧水質監測及冷鏈設備，推動農漁產業升級。

民進黨竹北市長參選人曾聖凱今天提出4項交通政見，包括升級市民公車APP及數位站牌、規劃西區社區小巴、改善人行步道及強化「黃金通學線」，盼提升通勤、通學及長者就醫便利性。

曾聖凱表示，將依需求增加公車班次，規劃小巴串聯西區聚落、市場、衛生所及共餐據點，並改善人行道無障礙設施與校園周邊通學環境；有關跨區接駁及道路權責事項，將與縣府等單位協調依需求分階段推動。

台灣民眾黨主席黃國昌今天陪同竹北市長參選人邱臣遠前往竹北市場、仁義市場掃街拜票，並邀請民眾參加8日舉辦的造勢演唱會及幸福市集。黃國昌表示，盼邱臣遠未來與新竹市長高虹安合作，推動竹縣市共同發展。

邱臣遠表示，他過去曾任立委、新竹市副市長及代理市長，盼以行政經驗服務竹北；將在8日於竹北市縣政六路舉辦造勢活動，當天下午4時起開放約百攤市集、晚間6時30分舉行演唱會。

民進黨竹北市長候選人曾聖凱今天提出4項交通政見，主張延續現任市長鄭朝方推動的市民公車、黃金通學線及人行環境改善成果，進一步規畫西區小巴接駁。圖／曾聖凱團隊提供
民進黨竹北市長候選人曾聖凱今天提出4項交通政見，主張延續現任市長鄭朝方推動的市民公車、黃金通學線及人行環境改善成果，進一步規畫西區小巴接駁。圖／曾聖凱團隊提供

竹北 政見 選戰 2026九合一選舉 新竹縣選舉 吳旭智 曾聖凱

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