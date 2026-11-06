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竹北西區拚翻身！吳旭智推烏魚故事館、農漁四箭打造觀光聚落

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨籍新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智走訪竹北拔仔窟烏魚養殖區，了解今年烏魚採收及產銷狀況，並與漁民交流地方農漁產業發展需求。圖／吳旭智團隊提供
國民黨籍新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智走訪竹北拔仔窟烏魚養殖區，了解今年烏魚採收及產銷狀況，並與漁民交流地方農漁產業發展需求。圖／吳旭智團隊提供

新竹縣竹北沿海「烏金」烏魚進入採收季，國民黨籍新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智走訪拔仔窟養殖區，關心漁民收成，並預告11月21日烏魚文化節將登場。他承諾若當選市長，將推動「烏魚故事館」及西區農漁四箭，結合觀光與產業升級，帶動地方發展。

竹北拔仔窟一帶養殖池近日陸續起網採收，魚貨處理場忙著剖魚、取卵及日曬。吳旭智表示，他長期關注竹北西區農漁產業，2024年曾積極協調資源，協助推動竹北烏魚季活動，希望將竹北特色「九降風頂級烏魚子」推向全國市場，提升在地品牌知名度。

竹北市水產養殖產銷班長許豐立表示，延續近30年的烏魚文化節，今年將於11月21日舉辦，特別規畫3公里親子健走，帶領民眾走進拔仔窟養殖專區，沿途設置3處闖關體驗點，包含手作DIY、炙燒烏魚子品嘗及生態導覽，讓親子認識在地養殖環境與食農文化。

吳旭智指出，產銷班代表及地方耆老期待設立「烏魚故事館」，過去副議長王炳漢也曾提出相關構想。他承諾若當選市長，將跨單位列管，加速推動故事館整體規畫及用地取得，並配合都市計畫與國土計畫，推動周遭土地用地變更，結合水月休閒農業區，打造兼具文化展示、食農教育、產地直銷、特色餐飲及文創市集的「烏金觀光複合聚落」。

針對西區農漁產業發展，吳旭智另提出「西區農漁四箭」，包括輔導農漁加工、直銷及餐飲業者辦理土地變更與合法立案；串連拔仔窟、水月休閒農業區、新月沙灣及鳳山溪自行車道，發展農漁深度旅遊；設立青年農漁返鄉輔導基金，提供設備補助及數位行銷資源，建立農漁品牌認證；以及爭取中央補助，導入智慧水質監測、低碳養殖與冷鏈物流，提升產銷效益。

吳旭智強調，竹北東區有科技繁榮，西區則擁有珍貴的農漁文化與自然地景，未來應兼顧文化保存、產業升級及觀光發展，讓漁民辛勞轉化為實質收入。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩也表態支持，強調將與吳旭智攜手整合中央及地方資源，推動烏魚故事館落實，並協助產銷、冷鏈及品牌行銷全面升級，讓竹北烏魚子拓展國際市場，也為青年返鄉創造更多機會。

國民黨籍新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智走訪竹北拔仔窟烏魚養殖區，了解今年烏魚採收及產銷狀況，並與漁民交流地方農漁產業發展需求。圖／吳旭智團隊提供
國民黨籍新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智走訪竹北拔仔窟烏魚養殖區，了解今年烏魚採收及產銷狀況，並與漁民交流地方農漁產業發展需求。圖／吳旭智團隊提供

國民黨籍新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智走訪竹北拔仔窟烏魚養殖區，了解今年烏魚採收及產銷狀況，並與漁民交流地方農漁產業發展需求。圖／吳旭智團隊提供
國民黨籍新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智走訪竹北拔仔窟烏魚養殖區，了解今年烏魚採收及產銷狀況，並與漁民交流地方農漁產業發展需求。圖／吳旭智團隊提供

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國民黨籍新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智走訪竹北拔仔窟烏魚養殖區，了解今年烏魚採收及產銷狀況，並與漁民交流地方農漁產業發展需求。圖／吳旭智團隊提供
國民黨籍新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智走訪竹北拔仔窟烏魚養殖區，了解今年烏魚採收及產銷狀況，並與漁民交流地方農漁產業發展需求。圖／吳旭智團隊提供

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