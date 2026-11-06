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竹縣選戰關鍵時刻 楊文科喊話：以客家硬頸精神凝聚戰鬥藍迎戰

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
面對選戰進入關鍵階段，國民黨新竹縣黨部主委楊文科呼籲黨內同志放下個人得失，拿出客家人「硬頸、忠義、堅忍、不服輸」的精神，凝聚團結力量。圖／國民黨新竹縣黨部提供
面對選戰進入關鍵階段，國民黨新竹縣黨部主委楊文科呼籲黨內同志放下個人得失，拿出客家人「硬頸、忠義、堅忍、不服輸」的精神，凝聚團結力量。圖／國民黨新竹縣黨部提供

面對選戰進入關鍵階段，國民黨新竹縣黨部主委楊文科呼籲黨內同志放下個人得失，拿出客家人「硬頸、忠義、堅忍、不服輸」的精神，凝聚團結力量。他強調，「寧可迎風而立，絕不隨波逐流」，即使面對艱困選戰，也不能失去政黨的信念與骨氣。

楊文科表示，新竹縣是歷代先民披荊斬棘、篳路藍縷，一步一腳印開墾出來的家園。數百年來，新竹先民頂著九降風，在艱困環境中憑藉勤勞、堅忍與團結，建立今日安定繁榮的生活，尤其客家人重視的「忠義、硬頸、信諾、團結」，從來不只是口號，而是面對是非時的堅持、面對困境時的骨氣。

「客家人的硬頸，不是固執，而是有原則；客家人的忠義，不是盲從，而是重承諾。」楊文科指出，可以艱苦，不能失志；可以受挫，不能失節；可以迎著九降風前進，卻不能因為風大，就忘記自己站立的方向。

楊文科說，國民黨在新竹縣的根基，是歷代先賢與無數基層同志用數十年心血累積而成，這份傳承不能因一時政治算計而動搖，更不能讓前人的努力、同志的熱血與後人的期待付諸流水。

楊文科強調，面對政黨遭逢波瀾的時刻，最需要的不是隨波逐流，而是有人願意挺身而出、穩住方向，這正是新竹縣國民黨必須展現的「戰鬥藍」精神。戰鬥藍不是喊口號、逞一時之勇，而是面對問題敢於處理、面對壓力不屈服、面對是非不模糊。

楊文科表示，選舉終究有勝負，但政黨精神不能隨著一場選舉消失。除了思考如何贏得眼前選戰，更應讓下一代接手一個有原則、有紀律、有骨氣、有信念的國民黨，而不是為了勝選可以放棄一切的組織。

楊文科最後呼籲，面對關鍵選戰，所有同志應放下個人得失，讓沉默的力量重新集結，讓長期堅守崗位的同志重新挺起胸膛。「我們可以不被看好，但絕不能看輕自己；可以身處逆境，但絕不能失去骨氣；可以承受風雨，但絕不能放棄信念！」

他強調，即使面對最艱困的選戰，仍要挺身而出、團結一心，堂堂正正、奮戰到底。

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