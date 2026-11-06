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桃市府宣布終止KIRI園區OT契約 2周後進場接管保障業者權益

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市政府今（6）日宣布，依投資契約終止與桃原文創股份有限公司的KIRI國際原住民族文創園區委託營運關係。圖／桃園市新工處提供
桃園市政府今（6）日宣布，依投資契約終止與桃原文創股份有限公司的KIRI國際原住民族文創園區委託營運關係。圖／桃園市新工處提供

桃園市政府今（6）日宣布，依投資契約終止與桃原文創股份有限公司的KIRI國際原住民族文創園區委託營運關係，並推動後續接管及營運銜接工作。

市長張善政表示，市府重視既有業者在園區投入的心血，將優先保障其延續經營的機會，已遭桃原文創終止租約的業者，也納入優先存續的協助範圍。市府會持續與業者溝通，逐一了解經營現況及銜接需求，讓願意在園區深耕的業者，在安全、合理的條件下繼續發展。

張善政指出，近年來市府持續投入園區活化，與陽光劇場共同推動周邊活動，透過聯合豐年節、桃原購物節等活動帶動人潮與消費，協助業者拓展商機。針對營運廠商多項履約問題，原民局已持續查核、通知改善及依約處理，惟相關問題仍未獲妥善解決。市府將以維護公共安全、保障既有業者及恢復園區正常營運為優先，讓園區持續發揮支持原住民族文化與產業的功能。

原民局表示，桃原文創在室內裝修合法化、營運報告補正及履約查核資料提供等事項，經督促仍有未完成情形；夜間公共照明、廁所清潔與衛生用品、植栽及環境維護等問題，也持續影響園區服務品質與業者經營。針對相關缺失，原民局已陸續發函要求限期改善，並依契約規定祭出按日記罰、扣抵違約金等處置，對於未履行契約義務的情形，市府均依契約追究業者相關責任。

原民局指出，園區營運的最優先原則必需是以公共安全為前提，民眾進場能夠安心消費為第一要務，市府將整合原民局、建管及消防等單位，輔導業者釐清室內裝修、消防及空間使用的改善事項，協助準備申請資料並追蹤辦理進度；各空間將依合法使用條件及改善情形安排後續營運，公共安全要求不因更換營運單位以及管理方式而放寬。

針對業者關切的租賃條件與費用負擔，市府將重新檢視雙方權利義務，依法辦理後續承租及換約作業，訂定更合理、公平且有利於穩定經營的契約；接管期間也將肩負起安排各項管理服務的責任，銜接保全、清潔、機電及植栽景觀維護等必要工作，盡力降低對業者與民眾的影響，讓案場重新步入正軌。

契約 張善政 桃園市

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