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台股血洗！竹北民代示範「精緻睡公園」 首推這座有五星級公廁
台股近期連日重挫，今天盤中更一度暴跌逾3700點，讓不少股民哀號「準備睡公園」。爭取連任的竹北市民代表彭竣志今天在Threads貼出鋪紙板躺在公園長椅的照片，幽默說，「還好竹北有很多漂亮的公園可以讓我選」，首推大家來睡剛改造的福興公園。
彭竣志在貼文寫下「大場面來了」，搭配自己躺在公園長椅、身上蓋著紙板的照片，並推薦福興公園及新完工的公廁，還打趣說「太綠了吧，哈哈哈，我說草地」，巧妙呼應近期股市一片慘綠的景象，讓原本令人心情沉重的股災，多了幾分幽默，也替地方建設另類宣傳。
彭竣志受訪表示，這次純粹結合時事，以趣味方式介紹竹北公園。他說，台股過去表現相當亮眼，但近期受到美股震盪影響，市場起伏劇烈，美國期中選舉後的政治局勢變化，也讓投資人對科技產業前景產生疑慮，短期可能仍處於調整階段。
他笑說，既然股市跌得讓人想「睡公園」，不如趁機介紹竹北近年整建的優質公園，讓大家知道，即使只是開玩笑說要睡公園，竹北也有不少漂亮的地方可以選擇。
談到首推的福興公園，彭竣志表示，公園位於新竹縣政府前廣場正對面，採開放式空間設計，最讓他印象深刻的是綠地與樹木保留比例恰到好處，既不會過度密集，也不會只有大片草皮，整體景觀讓人彷彿置身日本公園。
他也稱讚公園座椅舒適，實際躺起來相當舒服，尤其新改造的公廁融入現代美學，讓原本單純的公共設施成為公園亮點。
竹北市長鄭朝方近期推動福興、縣福及水圳公園公廁整建，其中福興公園公廁以流線造型搭配柔和光帶，入夜後宛如光影藝術作品，並設置性別友善、親子及無障礙設施，兼顧美感與實用性。
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