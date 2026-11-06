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「青春還鄉」微電影11月8日桃園上映 看見青年鏡頭下的在地故事

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市青年局將於11月8日，舉辦「青春還鄉—地方創生微電影競賽」桃園巡迴影展，請創作團隊與地方工作者分享拍攝歷程，帶領市民透過影像重新認識桃園。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局將於11月8日，舉辦「青春還鄉—地方創生微電影競賽」桃園巡迴影展，請創作團隊與地方工作者分享拍攝歷程，帶領市民透過影像重新認識桃園。圖／桃園市青年局提供

從平鎮忠貞新村的眷村文化、新屋海岸的石滬故事館，到觀音青農與龍潭客庄的音樂故事，桃園各地的人文風景與地方記憶，將透過青年鏡頭躍上銀幕。桃園市青年局將於11月8日，舉辦「青春還鄉—地方創生微電影競賽」桃園巡迴影展，請創作團隊與地方工作者分享拍攝歷程，帶領市民透過影像重新認識桃園。

「青春還鄉—2026地方創生微電影競賽」由基隆、台北、新北、桃園、新竹縣及台中六縣市攜手民間創生平台共同推動，鼓勵青年深入地方，以影像記錄在地文化、產業特色及創生故事。

桃園市青年局長侯佳齡表示，今年競賽共吸引全台92件企劃投稿，最終選出33部入圍作品，其中3部以桃園為題材的影片獲獎，展現桃園豐富的地方文化底蘊與青年創作能量。透過青年不同的觀察視角，不僅讓地方工作者的努力被更多人看見，也為地方創生注入新的活力。

青年局指出，本次影展呈現桃園多元的文化特色與創生能量，放映多部獲獎肯定作品，包含以眷村文化傳承獲優選獎的「我們的夢」、紀錄新屋石滬故事館的入圍作品「被遺忘的海上留言板：一場數位還鄉的在地實驗」，以及榮獲校園新秀獎、講述新住民青農土地扎根的「落腳一方」與客庄音樂創作的「響 你的樂」，展現地方文化與世代交流的豐富面貌。

為鼓勵青年投入影像創作，青年局也訂有地方創生微電影競賽拍攝獎勵計畫，提供入選加碼獎勵，支持青年運用影像專長記錄桃園故事，讓更多在地特色被看見。青年局表示，影展現場也將安排映後座談，邀請創作團隊與在地工作者分享拍攝過程中的觀察與感動，讓觀眾不只欣賞影片，也能進一步認識地方創生背後的人物與故事。

桃園市青年局將於11月8日，舉辦「青春還鄉—地方創生微電影競賽」桃園巡迴影展，請創作團隊與地方工作者分享拍攝歷程，帶領市民透過影像重新認識桃園。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局將於11月8日，舉辦「青春還鄉—地方創生微電影競賽」桃園巡迴影展，請創作團隊與地方工作者分享拍攝歷程，帶領市民透過影像重新認識桃園。圖／桃園市青年局提供

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