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桃園寶山街酒客聚眾滋事…警對空鳴槍 張善政發文表支持

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政稍早在臉書發文，表態支持員警開槍應對危機。圖／翻攝自張善政臉書
桃園市長張善政稍早在臉書發文，表態支持員警開槍應對危機。圖／翻攝自張善政臉書

桃園市桃園區寶山街某酒店今凌晨傳酒客聚眾滋事，引發附近居民關注，雖然警方開槍嚇阻衝突擴大，但事件已在網路社群平台引發討論，不少人擔心治安亮紅燈；桃園市長張善政稍早發文支持員警開槍，強調員警在第一線有不可預測的危險，必須在極短時間內做出判斷，只要依法執勤、符合比例原則，他會全力支持。

「守護社會安寧，支持警察強力執法，我一定是同仁最堅定的後盾。」張善政在臉書分享寶山街某酒店衝突事件，指警方第一時間啟動快打部隊，調派25名警力到場，面對現場持續叫囂、衝突升高的情勢，員警依法採取必要措施，對空鳴槍示警，迅速壓制滋事者，避免事態進一步擴大。

張善政強調，市民安全、社會安寧是第一優先，任何治安風險都應第一時間遏止。而警察在第一線有不可預測的危險，必須在極短時間內做出判斷，只要依法執勤、符合比例原則，他全力支持。

針對酒客滋事，張善政表示警方會追究所有涉案者的責任，給市民一個交代。他強調，市府的態度非常清楚，就是「依法行政，治安第一，強力執法，守護安寧」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張善政 桃園

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