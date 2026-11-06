台北鼠患曾引話題 桃園廚餘處理機補助今放寬

台北今年5月曾因鼠患引熱議，民進黨桃園市議員王珮毓當時曾指廚餘處理不當是成因之一，要求桃市府防範未然；桃園市環保局7月推出100公斤以上商用廚餘機補助，今再放寬補助標準，下修至50公斤以上廚餘機都能申請，並將夜市、傳統市場及特定商圈納入對象，申請日期則展延至明年8月底。

台北今年初傳民眾感染本土漢他病毒死亡，加上網路社群平台瘋傳老鼠出沒台北街頭角落影相，使得鼠患話題熱議，也引發其他縣市民意代表討論。

民進黨桃園市議員王珮毓曾在議會質詢，指廚餘油水不僅造成環境汙染，也會滋生病蟲鼠害，建議市府研議家用廚餘處理機補助，或補助發放廚餘桶給民眾；環保局長顏己喨則家戶廚餘去化量能尚足，但針對餐飲業者需求研議辦法。

桃園市環保局今年7月推出團膳及餐館業者的廚餘機補助，機型限100公斤以上，每台最高補助20萬元，申請期限至本月底；環保局今再放寬標準，夜市、商圈和市場都能申請，且新增50公斤以上、未滿100公斤的機型補助，補助最高9萬元，申請期限則展延到明年8月31日。

顏己喨表示，商用廚餘機補助申請情況踴躍，不少中小型餐飲業者也想申請，為降低廚餘禁止養豬後對中小型餐飲業者的經營壓力，因此設計分級補助。即日起，桃園合法設立登記的商圈、市場及夜市等管理機構皆可申請，供攤販與商家共同使用，藉由共享設備降低攤商成本，也提升環境品質。

海資處指出，廚餘處理設備應具備油水分離功能，能從源頭截流油脂、阻止廢油進入排水管線，有效減少下水道堵塞、惡臭與病媒蚊孳生。此外，透過生物分解或脫水乾燥技術，能有效縮減廚餘體積與重量，降低廚餘清理成本，不僅減輕業者的經營壓力，也能保持環境衛生，避免散發異味，一舉數得。