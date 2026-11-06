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楊梅2老婦接連走失 警耐心查證身分助團圓

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市楊梅區日前接連有婦人走失，所幸在楊梅警分局員警積極協助下平安返家。圖：讀者提供

桃園市楊梅區日前接連有高齡婦人走失，所幸在楊梅警分局員警積極協助下，透過耐心詢問及查證身分，2名婦人最終都平安與家人團聚，結束迷途驚魂。

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楊梅警方耐心查證身分，協助迷途老婦返家。圖：讀者提供

楊梅派出所表示，昨(4)日下午14時許執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，指稱有一名疑似迷途老人獨自在路旁徘徊。警員陳柏蒼及鄒聖樺趕赴現場後，發現86歲蔡姓老婦精神恍惚，且無法清楚表達，經查證身分後，得知蔡婦與兒子同住，隨即協助載送返家，並請家屬多加留意。

頭洲派出所也提到，上(10)月31日17時30分許，警方接獲民眾報案，稱有一名婦人迷途，無法清楚表達及說明住處，警員蔡旻儒及洪正軒經多方詢問、耐心查證，順利確認身分為72歲詹姓老婦，並聯繫其姊姊到派出所接回，經了解，詹婦平時由姊姊照顧，當日趁家人休息時自行外出，才會不慎迷途。

楊梅分局呼籲，家中若有失智或容易迷途的長者，應避免讓其單獨外出，並可向社會局申請防走失愛心手鍊，或在長者身上放置聯絡資訊，以利走失時能及時確認身分、聯繫家屬。民眾如發現疑似迷途長者，也請即時通報警方，共同守護長者安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅2老婦接連走失 警耐心查證身分助團圓

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