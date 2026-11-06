平鎮消防攜手仁寶電腦 動員60人辦理救災演練
為提升大型企業的防災應變韌性，確保廠區與周邊社區居民的生命財產安全，桃園市消防局第四大隊平鎮分隊於今（5）日在仁寶電腦工業股份有限公司平鎮廠，辦理「兵棋推演暨組合救災演練」。此次演練集結第四大隊及平鎮、復旦、圳頂、龍潭、幼獅、第四特種搜救分隊等消防單位，並邀集平鎮警察分局、台灣電力公司及台灣自來水公司等單位共同參與，總計動員逾60人，透過跨單位協同演練，強化公私部門合作及災害應變能力。
平鎮分隊指出，此次演練以科技廠房發生火災為情境，模擬廠方員工進行災情通報、初期滅火、避難引導、安全防護及緊急救護等應變作為，藉此檢視廠區自衛消防編組的初期應變能力，並強化企業與消防單位間的協調及合作。為貼近實際災害情境，現場特別由具備豐富實務經驗的情境官，針對該廠過往災例及潛在風險因子規劃客製化演練內容。透過實地推演，讓企業員工熟稔避難逃生動線、掌握消防安全設備的操作要領，同時檢視自衛消防編組的運作機制。
演練過程中，消防人員模擬接獲通報後迅速出動，抵達現場後立即與廠方聯繫，蒐集災情及相關資訊，掌握受困人數與危險物品存放位置，並依現場狀況展開人命搜救、消防水線部署、火災搶救及大量傷病患救護與後送等任務。透過實地操作與跨單位協同，提升消防人員對科技廠房環境及潛在風險的掌握度，強化現場指揮、資源整合與救災效率。
平鎮分隊長黃嘉男表示，透過此次公私協力實兵演練，不僅能檢視消防人員的現場應變及協同救災能力，也有助於提升企業員工的防火防災意識與自主應變能力。他呼籲企業重視防災整備，秉持「防災重於救災、離災優於防災」的理念，落實消防機關與民間企業的雙向合作與互助支援，降低災害發生的損失及確保人命的安全。
平鎮分隊也特別提醒，工業場所具有高度複合性風險，企業應定期維護檢修消防安全設備，並持續辦理員工防災教育訓練，建立完善的災情通報、初期應變及疏散機制，確保災害發生時能迅速、有序地採取應變措施。桃園市政府消防局未來也將持續推動企業防災及聯合演練，深化公私部門合作，提升整體防災韌性，共同營造安全的工作與生活環境。
本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮消防攜手仁寶電腦 動員60人辦理救災演練
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