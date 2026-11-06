桃園市消防局第四大隊平鎮分隊在仁寶電腦工業股份有限公司平鎮廠，辦理「兵棋推演暨組合救災演練」。圖：平鎮分隊提供

為提升大型企業的防災應變韌性，確保廠區與周邊社區居民的生命財產安全，桃園市消防局第四大隊平鎮分隊於今（5）日在仁寶電腦工業股份有限公司平鎮廠，辦理「兵棋推演暨組合救災演練」。此次演練集結第四大隊及平鎮、復旦、圳頂、龍潭、幼獅、第四特種搜救分隊等消防單位，並邀集平鎮警察分局、台灣電力公司及台灣自來水公司等單位共同參與，總計動員逾60人，透過跨單位協同演練，強化公私部門合作及災害應變能力。

此次演練集結第四大隊及平鎮、復旦、圳頂、龍潭、幼獅、第四特種搜救分隊等消防單位，並邀集平鎮警察分局、台灣電力公司及台灣自來水公司等單位共同參與，總計動員逾60人。圖：平鎮分隊提供

平鎮分隊指出，此次演練以科技廠房發生火災為情境，模擬廠方員工進行災情通報、初期滅火、避難引導、安全防護及緊急救護等應變作為，藉此檢視廠區自衛消防編組的初期應變能力，並強化企業與消防單位間的協調及合作。為貼近實際災害情境，現場特別由具備豐富實務經驗的情境官，針對該廠過往災例及潛在風險因子規劃客製化演練內容。透過實地推演，讓企業員工熟稔避難逃生動線、掌握消防安全設備的操作要領，同時檢視自衛消防編組的運作機制。

透過跨單位協同演練，強化公私部門合作及災害應變能力。圖：平鎮分隊提供

演練過程中，消防人員模擬接獲通報後迅速出動，抵達現場後立即與廠方聯繫，蒐集災情及相關資訊，掌握受困人數與危險物品存放位置，並依現場狀況展開人命搜救、消防水線部署、火災搶救及大量傷病患救護與後送等任務。透過實地操作與跨單位協同，提升消防人員對科技廠房環境及潛在風險的掌握度，強化現場指揮、資源整合與救災效率。

平鎮分隊長黃嘉男表示，透過此次公私協力實兵演練，不僅能檢視消防人員的現場應變及協同救災能力，也有助於提升企業員工的防火防災意識與自主應變能力。他呼籲企業重視防災整備，秉持「防災重於救災、離災優於防災」的理念，落實消防機關與民間企業的雙向合作與互助支援，降低災害發生的損失及確保人命的安全。

平鎮分隊也特別提醒，工業場所具有高度複合性風險，企業應定期維護檢修消防安全設備，並持續辦理員工防災教育訓練，建立完善的災情通報、初期應變及疏散機制，確保災害發生時能迅速、有序地採取應變措施。桃園市政府消防局未來也將持續推動企業防災及聯合演練，深化公私部門合作，提升整體防災韌性，共同營造安全的工作與生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮消防攜手仁寶電腦 動員60人辦理救災演練