快訊

立冬旺運來了！命理師揭「5大聚勢生肖」有望一路高飛

查帕卡颱風最快周末生成！未來將大角度轉折 專家曝影響台灣機率

Sony推全新降噪耳機WH-1000XM4C高CP！親民款音質升級 預購再省3千元

聽新聞
0:00 / 0:00

平鎮消防攜手仁寶電腦 動員60人辦理救災演練

桃園電子報／ 桃園電子報

s__38027307_0_result
桃園市消防局第四大隊平鎮分隊在仁寶電腦工業股份有限公司平鎮廠，辦理「兵棋推演暨組合救災演練」。圖：平鎮分隊提供

為提升大型企業的防災應變韌性，確保廠區與周邊社區居民的生命財產安全，桃園市消防局第四大隊平鎮分隊於今（5）日在仁寶電腦工業股份有限公司平鎮廠，辦理「兵棋推演暨組合救災演練」。此次演練集結第四大隊及平鎮、復旦、圳頂、龍潭、幼獅、第四特種搜救分隊等消防單位，並邀集平鎮警察分局、台灣電力公司及台灣自來水公司等單位共同參與，總計動員逾60人，透過跨單位協同演練，強化公私部門合作及災害應變能力。

s__38027308_0_result
此次演練集結第四大隊及平鎮、復旦、圳頂、龍潭、幼獅、第四特種搜救分隊等消防單位，並邀集平鎮警察分局、台灣電力公司及台灣自來水公司等單位共同參與，總計動員逾60人。圖：平鎮分隊提供

平鎮分隊指出，此次演練以科技廠房發生火災為情境，模擬廠方員工進行災情通報、初期滅火、避難引導、安全防護及緊急救護等應變作為，藉此檢視廠區自衛消防編組的初期應變能力，並強化企業與消防單位間的協調及合作。為貼近實際災害情境，現場特別由具備豐富實務經驗的情境官，針對該廠過往災例及潛在風險因子規劃客製化演練內容。透過實地推演，讓企業員工熟稔避難逃生動線、掌握消防安全設備的操作要領，同時檢視自衛消防編組的運作機制。

s__38027306_0_result
透過跨單位協同演練，強化公私部門合作及災害應變能力。圖：平鎮分隊提供

演練過程中，消防人員模擬接獲通報後迅速出動，抵達現場後立即與廠方聯繫，蒐集災情及相關資訊，掌握受困人數與危險物品存放位置，並依現場狀況展開人命搜救、消防水線部署、火災搶救及大量傷病患救護與後送等任務。透過實地操作與跨單位協同，提升消防人員對科技廠房環境及潛在風險的掌握度，強化現場指揮、資源整合與救災效率。

平鎮分隊長黃嘉男表示，透過此次公私協力實兵演練，不僅能檢視消防人員的現場應變及協同救災能力，也有助於提升企業員工的防火防災意識與自主應變能力。他呼籲企業重視防災整備，秉持「防災重於救災、離災優於防災」的理念，落實消防機關與民間企業的雙向合作與互助支援，降低災害發生的損失及確保人命的安全。

平鎮分隊也特別提醒，工業場所具有高度複合性風險，企業應定期維護檢修消防安全設備，並持續辦理員工防災教育訓練，建立完善的災情通報、初期應變及疏散機制，確保災害發生時能迅速、有序地採取應變措施。桃園市政府消防局未來也將持續推動企業防災及聯合演練，深化公私部門合作，提升整體防災韌性，共同營造安全的工作與生活環境。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮消防攜手仁寶電腦 動員60人辦理救災演練

平鎮 仁寶 警察

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

模擬客機迫降微風運河斷成兩截 新北市結合警消醫療聯手空難救援演習

影／上市紙廠正隆大園廠深夜火警 紙堆烈焰衝天41消防員灌救

台灣松下湖口廠火災2員工仍失聯 出動重型機具開挖搜尋

台灣松下湖口工廠爆炸大火！重機具開挖尋獲1失聯者 碳化嚴重待驗身分

相關新聞

「青春還鄉」微電影11月8日桃園上映 看見青年鏡頭下的在地故事

從平鎮忠貞新村的眷村文化、新屋海岸的石滬故事館，到觀音青農與龍潭客庄的音樂故事，桃園各地的人文風景與地方記憶，將透過青年鏡頭躍上銀幕。桃園市青年局將於11月8日，舉辦「青春還鄉—地方創生微電影競賽」桃園巡迴影展，請創作團隊與地方工作者分享拍攝歷程，帶領市民透過影像重新認識桃園。

桃園寶山街酒客聚眾滋事…警對空鳴槍 張善政發文表支持

桃園市桃園區寶山街某酒店今凌晨傳酒客聚眾滋事，引發附近居民關注，雖然警方開槍嚇阻衝突擴大，但事件已在網路社群平台引發討論，不少人擔心治安亮紅燈；桃園市長張善政稍早發文支持員警開槍，強調員警在第一線有不可預測的危險，必須在極短時間內做出判斷，只要依法執勤、符合比例原則，他會全力支持。

台北鼠患曾引話題 桃園廚餘處理機補助今放寬

台北今年5月曾因鼠患引熱議，民進黨桃園市議員王珮毓當時曾指廚餘處理不當是成因之一，要求桃市府防範未然；桃園市環保局7月推出100公斤以上商用廚餘機補助，今再放寬補助標準，下修至50公斤以上廚餘機都能申請，並將夜市、傳統市場及特定商圈納入對象，申請日期則展延至明年8月底。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。