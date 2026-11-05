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出席長青、 醫事聯盟後援會 張善政：攜手醫護打造健康宜居桃園

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
國民黨桃園市長候選人張善政今天出席「長青後援會」。記者江婉儀／攝影
國民黨桃園市長候選人張善政今天出席「長青後援會」。記者江婉儀／攝影

桃園市長候選人張善政今日接連出席「醫事聯盟後援會成立大會」與「長青後援會」，天晟醫療體系董事長張育美與立委涂權吉呼籲，民眾11月28日務必踴躍投票，將張市長高票留在市府繼續打拚。

在天晟醫院綜合大樓舉辦的「醫事聯盟後援會成立大會」，張育美、涂權吉，及桃園市25個醫事公會理事長與代表皆出席相挺。

張育美大力讚賞張善政的執行力，表示四年前張善政在此發表的政見皆已一一兌現，推動擴大低劑量肺癌篩檢提早發現病灶；更成立婦幼局、提高生育與不孕補助，讓桃園成為全國最受年輕人喜愛的移居城市。

涂權吉則說，當初他剛當選立委時，張善政特別找他長談，強烈期盼他能加入立法院「衛環委員會」，希望能在中央為桃園發聲，提升沿海、南區等醫療資源匱乏地區的量能。

張善政致詞時表示，桃園四年來人口增加8萬人、幼兒出生率與年輕人結婚率皆高居六都第一，這些「幸福的挑戰」皆有賴醫護人員的專業支撐，期盼未來四年繼續攜手建構更好的醫療環境。

除了醫界的熱情支持，同日舉辦的「長青後援會」活動現場湧入約五百名長青長輩，張善政表示，桃園的銀髮福利傲居六都第一，不僅三節加重陽敬老金調升至共 1 萬元，市府更進一步擴大敬老愛心卡功能，明年一月起將開放於農會消費。市府也已輔導農會出動「胖卡」行動服務車，只要透過里長聯繫，就能將新鮮農特產直接開進社區販售，落實高齡友善的社區化照顧。

國民黨桃園市長候選人張善政今日出席「醫事聯盟後援會成立大會」。記者江婉儀／攝影
國民黨桃園市長候選人張善政今日出席「醫事聯盟後援會成立大會」。記者江婉儀／攝影

桃園 醫護 張善政

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