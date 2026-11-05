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苗栗醫療利多 為恭醫院引進達文西手術打造智慧精準醫療

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院宣布即將引進達文西手術系統，為在地醫療注入嶄新能量。圖／為恭紀念醫院提供
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院宣布即將引進達文西手術系統，為在地醫療注入嶄新能量。圖／為恭紀念醫院提供

苗栗醫療水準、設備持續提升，苗栗市大千綜合醫院今天舉辦「達文西手術系統」啟用典禮，頭份市為恭紀念醫院也宣布即將引進達文西手術系統，為在地醫療注入嶄新能量。為恭指出，未來將結合醫院既有醫療團隊與中國醫藥大學附設醫院的醫療資源，逐步發展微創手術特色，讓苗栗鄉親享有更優質、便利的醫療服務。

為恭醫療財團法人為恭紀念醫院與中國醫藥大學附設醫院策略聯盟，成為苗北地區重要的醫療機構。

為恭指出，達文西手術系統是結合高解析度三維立體影像、精密機械手臂及醫師操作控制台的微創手術平台。透過高倍率立體視野與靈活的器械操作，可協助醫師進行精細手術，提升手術操作的穩定性與精準度，並有助於減少手術傷口、降低術後疼痛及縮短恢復時間。實際治療成效需依病人病況、手術類型及醫師專業評估而定，未來將優先規畫一般外科、婦產科、大腸直腸外科及泌尿科等科別，逐步發展達文西微創手術服務，擴大精準手術應用範圍，提供病人更多元的治療選擇。

為恭院長李文源表示，引進達文西系統是院方持續提升醫療品質、深化智慧醫療發展的重要一步。目前正積極進行設備導入及相關空間規畫，並將配合醫療團隊培訓、手術流程建置及相關作業準備，確保設備導入後能兼顧醫療安全與服務品質。未來，為恭醫院將持續整合中國醫藥大學醫療體系資源，推動高階手術技術與人才培育，逐步拓展微創手術服務範圍，讓更多苗栗鄉親能在地接受先進醫療，減少跨縣市就醫的奔波。

為恭醫院強調，醫療設備的升級，最終目的是讓病人獲得更完善的照護。未來將持續以病人需求為核心，結合專業醫療團隊與智慧科技，打造更安全、精準、優質的醫療環境，持續守護苗栗鄉親健康。

苗栗 精準醫療

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