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詹江村批鄭朝方「連公園都有落款」 籲挺徐欣瑩顧下一代

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
桃園市議員詹江村將砲口對準民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，批評鄭公共建設到處落款，呼籲選民支持國民黨候選人徐欣瑩。記者黃羿馨／攝影
桃園市議員詹江村將砲口對準民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，批評鄭公共建設到處落款，呼籲選民支持國民黨候選人徐欣瑩。記者黃羿馨／攝影

國民黨「正來電宣講團」今天在新竹縣竹北市舉辦「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動，桃園市議員詹江村將砲口對準民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，批評鄭熱衷土地開發、公共建設到處落款，呼籲選民支持國民黨候選人徐欣瑩，為新竹下一代的未來把關。

詹江村指出，自己在新竹看到不少公共建設都有鄭朝方的名字，甚至連公園也有落款。他批評，鄭朝方「都在搞土方、都在搞開發、建設開發」，質疑若讓熱衷土地開發的人當選縣長，新竹下一代的出路在哪裡？

詹江村說，選舉不能只看候選人的知名度，不能因為經常看到鄭朝方的名字，就把選票投給他。他警告，選民若因此投下一票，恐怕「扼殺你下一代、你的子弟下一代的未來」，呼籲鄉親睜大眼睛。

談到核能政策，詹江村指出，全球正迎接AI時代，各國積極興建核電廠，無論半導體製造或AI運算中心，都需要大量電力。他說，半導體製程使用的DUV、EUV設備耗電量龐大，AI運算中心的電力需求更高，台灣若未及早因應，未來缺電問題恐更加嚴重。

詹江村批評，民進黨過去高喊「非核家園」，如今全球都在發展核能，民進黨卻持續推動風力及太陽能發電。他質疑，台灣受到東北季風、颱風影響，風電及光電發展面臨問題，最後反而讓特定綠能業者獲利。他認為，台灣應為未來產業發展規畫能源政策，而不是為特定人士的利益盤算。

詹江村也提到，自己今天下午2時再度前往地檢署按鈴，控告民進黨桃園市長候選人黃世杰涉嫌賄選。他指控，先前農田水利署相關活動有黃世杰出席，現場宣講政見、喊「凍蒜」，會後還發送雞蛋禮盒，自己8月10日已帶著律師及相關影片、照片提出告發，至今卻認為毫無進度，質疑司法雙重標準。

詹江村說，近期農田水利會小組長聯誼會又舉辦活動，現場提供雙主菜便當、會後贈送麵條，因此他再次提出檢舉。詹江村最後強調，為了新竹下一代及未來產業發展，「核能發電一定要重啟」，並呼籲支持徐欣瑩，「千萬不要讓搞土地的人凍蒜」。

國民黨「正來電宣講團」今天在新竹縣竹北市舉辦「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動。記者黃羿馨／攝影
國民黨「正來電宣講團」今天在新竹縣竹北市舉辦「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動。記者黃羿馨／攝影

國民黨「正來電宣講團」今天在新竹縣竹北市舉辦「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動。記者黃羿馨／攝影
國民黨「正來電宣講團」今天在新竹縣竹北市舉辦「核電拚經濟、公投我同意」救台大行動。記者黃羿馨／攝影

詹江村 徐欣瑩 鄭朝方

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