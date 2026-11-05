新生入學擠破頭！縣府自籌4億元新建頭份國中二期教學大樓 今熱鬧動土

苗栗縣頭份國中自107學年度起年年滿額，教室早已不足因應需求；縣府在增建第一期教學大樓後，再投入近4億元辦理第二期教學大樓工程，今天舉行動土開工典禮，預定2029年初竣工啟用，屆時除增加30間新教室之外，升旗集合台也將一併改建。縣長鍾東錦表示，縣府明年挹注到校舍和教育設施的預算已從52億大幅增加到77億，不僅全面優化學習環境，還要拔尖、扶弱並進，為苗栗培育更多優秀人才。

頭份國中第二期新建教學大樓工程上午動土，由學生熱舞社的熱歌勁舞開場，玄勝醒獅團也帶來熱鬧喜氣表演。頭份國中新建校舍備受地方關注。包括縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、副議長張淑芬 、頭份市長羅雪珠、市代表主席温宜靜及多名代表、里長、議員 、協和基金會董事長林光清、家長會長王福賢等各界人士前來，由鍾東錦帶領來賓焚香祝禱後舉行動土儀式。

設計監造建築師陳賢秋簡報指出，新建教學大樓總經費3億9316萬多元，規畫興建地下1層、地上5層建築，主要設置30間教室及升旗集合台1座，總樓地板面積約5096平方公尺。新建工程預定2029年初完工。教學大樓 除了盡量滿足教學空間需求，也兼顧校園配置、教學機能及動線整合，同時強化新、舊校舍及第二校區操場和市立圖書館之間的空間串聯，以提升校園整體環境品質，因應學校未來發展需求。

「教育工作片刻不能等」鍾東錦表示，教育工作是百年樹人大計，也是一輩子的事，苗栗縣明年度的總預算約360多億，其中與教育相關預算就有150多億，由於九年國教實施至今近一甲子，許多教室已相當老舊，不論偏鄉或都會地區，推動校舍改建已刻不容緩，因此，縣府編列在校舍改建與教育設施的預算，已從52億大幅增加到77億，期望培育更多優秀子弟。

鍾東錦表示，第二期新建工程近4億元經費全由縣府自籌，儘管對中央未補助經費頗感心痛，但為給孩子更好的學習環境，教育平權受到保障，縣府自籌經費和校長與地方各界的支持付出，一切都值得。鍾東錦勉勵校長治校要有自己的理念和想法，把學校辦出特色，尤其要拔尖、扶弱並進，不漏接每個孩子，讓他們都能掌握未來最好的發展方向。

邱鎮軍讚許鍾縣長在中央對財劃法還在舉棋不定之際，毅然決然核定經費辦理第二期新建教學大樓工程，用十足力量投資教育，等同投資希望與未來。張淑芬表達縣議會對教育經費全力支持。同為頭份國中校友身分的市長羅雪珠與協和基金會董事長林光清肯定縣府團隊用心推動校舍改善及設備汰舊換新，實現「再窮也不能窮教育、再苦也不能苦孩子」的教育精神。

頭份國中現有44班、近1200名學生，縣府為因應急遽增加的新生人數，爭取中央補助1.8億辦理的第一期教學大樓已於去年啟用，雖增加20間教室，但仍有不足，縣府因此再自籌3.9億辦理二期工程，未來完工後校內可新增30間教室，教育建設將邁向新的里程碑。

頭份國中第二期教學大樓工程今天動土開工，圖為完工後的示意圖。圖／苗栗縣政府提供

頭份國中第二期教學大樓工程今天動土開工，圖為完工後的示意圖。圖／苗栗縣政府提供