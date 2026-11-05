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換屋夢碎！買6388萬竹北豪宅、舊屋賣不掉 解約慘賠600萬怒告房仲

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
法官認為，原告為購買竹北房屋而損失了大部分自備款，令人同感不捨。圖為竹北示意圖，與本案無關。記者郭政芬／攝影
法官認為，原告為購買竹北房屋而損失了大部分自備款，令人同感不捨。圖為竹北示意圖，與本案無關。記者郭政芬／攝影

新竹一對夫妻指控購買竹北新房，聽信張姓房仲承諾舊屋半年內可售出、實拿3900萬元，因而簽約購屋，不料舊屋遲未售出，最終無力履約，解約賠償600萬元，憤而提告求償。房仲否認保證售價及期限，法院審理認為，夫妻未能證明房仲違反受任義務，判決駁回求償。

這對夫妻主張，當時購屋預算約3500萬元、自備款600萬至800萬元。2024年妻子在網路看到竹北新屋，請房仲安排看屋，雙方討論先出售名下竹市舊屋，再購買新房。

夫妻指控，房仲明知其預算不足，仍遊說購買總價6388萬元的新屋，並承諾半年內售出舊屋，扣除費用至少實拿3900萬元。夫妻因此以4188萬元委託售屋，並簽約購買新房、支付640萬元。不料舊屋遲未售出，付款期限兩度展延仍無力履約，最終於2025年與賣方合意解約，賠償600萬元，遂控告房仲及公司未善盡風險告知與價格查證義務，求償600萬元。

張姓房仲及公司答辯，竹北房是原告妻子主動提供資訊並要求看屋，夫妻簽約前有充分時間評估財力，也知道房屋開價6600萬元。至於舊屋，他曾告知合理成交價約3600萬至3700萬元，超過4000萬元恐難出售，否認承諾實拿3900萬元或半年內售出。

房仲另表示，無法如期付款時，他曾協助將第二期款由500萬元降為200萬元並展延期限，解約則由夫妻自行委請律師協商，公司也已退還140萬元仲介服務費，認為並無疏失。

法院指出，竹北新屋是原告妻子主動要求看屋，出售舊屋籌措資金也是夫妻自行規畫，並非房仲安排兩屋同步交易。夫妻也未能證明房仲承諾舊屋實拿3900萬元或半年內售出，房仲所稱會「守住」期望價格，僅是盡力促成，並非保證。

法官認為，原告為購買竹北房屋而損失了大部分自備款，令人同感不捨。無奈當時恰逢央行打擊炒房政策、房市量能顯著緊縮，張姓房仲為兩屋買賣努力工作7個月，亦未獲得分毫報酬。若雙方於2024年12月發現舊屋開價不符市場行情，並及時降至3千多萬元的合理價位，新屋價款差額問題即可解決。原告所受損失與房仲違反受任義務或侵權行為無關，判決駁回求償。

豪宅 竹北 房仲

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