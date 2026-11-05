新竹科技廠大火 桃園第四消防大隊與台電、自來水赴仁寶平鎮廠演練

桃園市第四消防大隊協助大型企業提升防災應變韌性，今日在仁寶電腦工業平鎮廠兵棋救災推演，集結平鎮、復旦、圳頂、龍潭、幼獅、第四特種搜救分隊，與警方、台電、自來水單位參與，跨單位協同演練強化合作及災害應變能力。

平鎮消防分隊指出，演練以模擬科技廠房發生火災，員工通報、初期滅火、避難引導、安全防護及緊急救護等應變作為，藉此檢視廠區自衛消防編組的初期應變能力，並強化企業與消防單位間的協調及合作。為貼近實際災害情境，現場由實務經驗豐富的情境官，針對仁寶平鎮廠過往災例及潛在風險因子，規畫客製化演練。透過實地推演，讓企業員工熟稔避難逃生動線、掌握消防安全設備的操作要領，同時檢視自衛消防編組的運作機制。

演練過程中，消防人員模擬接獲通報後迅速出動，抵達現場立即與廠方聯繫蒐集災情相關資訊，掌握受困人數與危險物品存放位置，並依現場狀況搜救、消防水線部署及大量傷病患救護與後送等任務，透過實地操作與跨單位協同，提升消防人員對科技廠房環境及潛在風險的掌握度，強化現場指揮、資源整合與救災效率。

平鎮分隊長黃嘉男表示，透過此次公私協力實兵演練，不僅能檢視消防人員的現場應變及協同救災能力，也有助於提升企業員工的防火防災意識與自主應變能力。他呼籲企業重視防災整備，秉持「防災重於救災、離災優於防災」的理念，落實消防機關與民間企業的雙向合作與互助支援，降低災害發生的損失及確保人命的安全。

平鎮分隊提醒，工業場所具有高度複合性風險，企業應定期維護檢修消防安全設備，並持續辦理員工防災教育訓練，建立完善的災情通報、初期應變及疏散機制，確保災害發生時能迅速、有序地採取應變措施。