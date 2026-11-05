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影／苗栗今起也能做達文西手術了 大千醫院引進提供醫學中心同級服務

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市大千綜合醫院率先引進價值逾億元的「達文西手術系統」設備，並於今天舉行啟用典禮，院內醫師團隊合影留念。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大千綜合醫院率先引進價值逾億元的「達文西手術系統」設備，並於今天舉行啟用典禮，院內醫師團隊合影留念。記者胡蓬生／攝影

苗栗市大千綜合醫院為守護鄉親健康並提升在地醫療品質，今年率先引進價值逾億元的「達文西手術系統」設備，並於今天舉行啟用記者會。院方強調，達文西手術系統的導入，象徵苗栗醫療邁入高階微創精準的新時代，苗栗鄉親未來不必舟車勞頓往返外縣市醫學中心等大型醫院，在地就可享有與醫學中心同步的醫療服務。

院方表示，今天的啟用典禮邀請苗栗副縣長賴香伶、苗栗縣議長李文斌、縣衛生局副局長古智誠及多位議員、里長與會，共同見證歷史性的一刻。今天記者會後，設備將隨即裝設到手術室，提供適合使用達文西系統的病患使用。

大千一般外科主任劉信誠表示，達文西手術系統結合現代光學與精密機械技術，醫師經由高畫質3D視訊操縱台操作，透過立體視覺與放大效果，能清晰辨識血管與神經組織，並同步精確帶動具備高達540度旋轉角度與多軸靈巧性的機械手臂，大幅克服傳統手術在狹窄腔室內的作業障礙。同時，系統具備自動過濾醫師手部細微顫抖的功能，能確保在高難度的細緻剝離與縫合手術中保持絕對穩定。

他指出，對病人而言，達文西手術系統帶來顯著的臨床效益，包括：

1.傷口小、出血少： 微創切口大幅減少組織創傷與術中出血量。

2.低疼痛、快恢復： 術後疼痛感明顯降低，病人可更快下床活動並恢復日常生活。

3.縮短住院天數： 復原時程縮短，能有效降低病人與家屬的時間與照護成本。

劉信誠表示，隨中央健康保險署將多項達文西手術納入健保給付範圍，例如泌尿、婦產、一般外科、胸腔外科、心臟外科等，目前有65項符合公告項目的病人，手術費可直接比照腹腔鏡手術標準由健保提供部分給付，約可為病人省下10至16萬元的費用負擔，但設備使用費與相關耗材仍需依複雜度另行自費。他特別提醒，並非所有病人都適合達文西機械手臂手術，需由主治醫師依病情嚴重度及個人身體狀況進行綜合評估。

大千院長徐千剛表示，大千長期關注苗栗鄉親的就醫權益，這次特別引進達文西手術系統，不僅落實「醫療在地化」目標，也展現大千持續提升醫療設備、守護鄉親健康的堅定決心。未來，大千醫療團隊將繼續以專業與愛心，為苗栗鄉親提供更優質、安全且溫暖的醫療照護服務。

苗栗市大千綜合醫院率先引進價值逾億元的「達文西手術系統」設備，並於今天舉行啟用典禮，大千醫療副院長林敬旺於會中模擬操作設備。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大千綜合醫院率先引進價值逾億元的「達文西手術系統」設備，並於今天舉行啟用典禮，大千醫療副院長林敬旺於會中模擬操作設備。記者胡蓬生／攝影

苗栗市大千綜合醫院率先引進價值逾億元的「達文西手術系統」設備，並於今天舉行啟用典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大千綜合醫院率先引進價值逾億元的「達文西手術系統」設備，並於今天舉行啟用典禮。記者胡蓬生／攝影

苗栗市大千綜合醫院率先引進價值逾億元的「達文西手術系統」設備，並於今天舉行啟用典禮，副縣長賴香伶（左）、苗栗縣議長李文斌（右）到場共同見證。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大千綜合醫院率先引進價值逾億元的「達文西手術系統」設備，並於今天舉行啟用典禮，副縣長賴香伶（左）、苗栗縣議長李文斌（右）到場共同見證。記者胡蓬生／攝影

苗栗市大千綜合醫院率先引進價值逾億元的「達文西手術系統」設備，並於今天舉行啟用典禮，醫師簡報說明達文西系統與一般微創手術的差異。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大千綜合醫院率先引進價值逾億元的「達文西手術系統」設備，並於今天舉行啟用典禮，醫師簡報說明達文西系統與一般微創手術的差異。記者胡蓬生／攝影

苗栗市大千綜合醫院率先引進價值逾億元的「達文西手術系統」設備，並於今天舉行啟用典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大千綜合醫院率先引進價值逾億元的「達文西手術系統」設備，並於今天舉行啟用典禮。記者胡蓬生／攝影

苗栗市大千綜合醫院率先引進價值逾億元的「達文西手術系統」設備，並於今天舉行啟用典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大千綜合醫院率先引進價值逾億元的「達文西手術系統」設備，並於今天舉行啟用典禮。記者胡蓬生／攝影

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