國家鐵道博物館不該只有台北機廠 蘇俊賓籲納桃園劉銘傳鐵道遺構

行政院會今討論「國家鐵道博物館設置條例」草案，規畫以行政法人型態設置。桃園市副市長蘇俊賓呼籲，博物館業務不應侷限台北機廠，應擴及全台鐵道文化資產，包括桃園車站地下化工程發現的劉銘傳時代鐵道遺構，並建立中央主導、跨部會協作機制，避免地方鐵道資產因權責不清陷入「三不管地帶」。

蘇俊賓表示，台鐵公司化後肩負營運績效壓力，不可能將文化保存工作全仰賴台鐵公司，尤其中長程、大尺度的鐵道文化調研及保存，目前文化部、交通部各有角色，主導單位卻不夠明確，應藉此次修法釐清責任分工，建立中央主導及協作機制。

蘇俊賓指出，目前規畫的國家鐵道博物館業務，主要聚焦國定古蹟台北機廠的營運管理、修繕保存及鐵道文化資源整合研究，但全台仍有許多重要鐵道遺址。桃園鐵路地下化工程就發現早期劉銘傳時代鐵道遺構，台中海線車站群也有豐富資產，建議讓國家鐵道博物館擔任專業幕僚及規畫協作角色，協助交通部、文化部研擬保存及活化策略。

蘇俊賓提到，鐵道文化調研不應只限台鐵，桃園車站地下化調研還發現早期月台，以及大溪至桃園台車運輸線索。除台鐵、糖業鐵道外，地方輕便鐵道、礦業台車等早期軌道文化，也應納入調查保護，才能完整呈現台灣鐵道發展歷史。

政務委員馬永成表示，同意鐵道博物館不應侷限台北機廠，未來可擴及各地，由交通部、文化部加強合作。行政院秘書長張惇涵表示，鐵道文化不只台鐵，各類鐵道文化都應涵蓋，桃園鐵道願景館由捷工局活化舊倉庫營運管理，也可作為後續法制化參考。

行政院長卓榮泰表示，國家鐵道博物館除鐵道文化，也可涵蓋產業歷史、科技發展及親子活動等功能，已請文化部、交通部評估研議，後續並規畫「臺灣大博物館計畫」，從歷史文化、民主人權、藝術及族群融合等面向進行策略思考，透過跨部會合作展現台灣多元文化。