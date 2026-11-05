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國家鐵道博物館不該只有台北機廠 蘇俊賓籲納桃園劉銘傳鐵道遺構

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓今出席行政院會，針對「國家鐵道博物館設置條例」草案表示，博物館業務不應侷限台北機廠，應將桃園車站地下化工程發現的劉銘傳時代鐵道遺構等全台重要鐵道文化資產納入調研、保存及活化範疇。圖／行政院提供
桃園市副市長蘇俊賓今出席行政院會，針對「國家鐵道博物館設置條例」草案表示，博物館業務不應侷限台北機廠，應將桃園車站地下化工程發現的劉銘傳時代鐵道遺構等全台重要鐵道文化資產納入調研、保存及活化範疇。圖／行政院提供

行政院會今討論「國家鐵道博物館設置條例」草案，規畫以行政法人型態設置。桃園市副市長蘇俊賓呼籲，博物館業務不應侷限台北機廠，應擴及全台鐵道文化資產，包括桃園車站地下化工程發現的劉銘傳時代鐵道遺構，並建立中央主導、跨部會協作機制，避免地方鐵道資產因權責不清陷入「三不管地帶」。

蘇俊賓表示，台鐵公司化後肩負營運績效壓力，不可能將文化保存工作全仰賴台鐵公司，尤其中長程、大尺度的鐵道文化調研及保存，目前文化部、交通部各有角色，主導單位卻不夠明確，應藉此次修法釐清責任分工，建立中央主導及協作機制。

蘇俊賓指出，目前規畫的國家鐵道博物館業務，主要聚焦國定古蹟台北機廠的營運管理、修繕保存及鐵道文化資源整合研究，但全台仍有許多重要鐵道遺址。桃園鐵路地下化工程就發現早期劉銘傳時代鐵道遺構，台中海線車站群也有豐富資產，建議讓國家鐵道博物館擔任專業幕僚及規畫協作角色，協助交通部、文化部研擬保存及活化策略。

蘇俊賓提到，鐵道文化調研不應只限台鐵，桃園車站地下化調研還發現早期月台，以及大溪至桃園台車運輸線索。除台鐵、糖業鐵道外，地方輕便鐵道、礦業台車等早期軌道文化，也應納入調查保護，才能完整呈現台灣鐵道發展歷史。

政務委員馬永成表示，同意鐵道博物館不應侷限台北機廠，未來可擴及各地，由交通部、文化部加強合作。行政院秘書長張惇涵表示，鐵道文化不只台鐵，各類鐵道文化都應涵蓋，桃園鐵道願景館由捷工局活化舊倉庫營運管理，也可作為後續法制化參考。

行政院長卓榮泰表示，國家鐵道博物館除鐵道文化，也可涵蓋產業歷史、科技發展及親子活動等功能，已請文化部、交通部評估研議，後續並規畫「臺灣大博物館計畫」，從歷史文化、民主人權、藝術及族群融合等面向進行策略思考，透過跨部會合作展現台灣多元文化。

蘇俊賓 鐵道 國家鐵道博物館

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