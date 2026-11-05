日本靜岡鐵道回訪苗栗選品 「豐味苗栗」紅棗、芋頭與仙草獲關注

竹北市長鄭朝方持續推動公園公廁整建，福興、縣福及水圳公園三座公廁近日完工。其中率先開放的福興公園公廁，以流線造型搭配柔和光帶，入夜後宛如一座光影作品，更有網友打趣說，日本電影「我的完美日常」的役所廣司出現在這邊打掃也不意外。

2026-11-05 10:33