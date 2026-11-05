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日本靜岡鐵道回訪苗栗選品 「豐味苗栗」紅棗、芋頭與仙草獲關注

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
靜岡鐵道代表近日回訪苗栗選品，公館鄉農會蜜香芋頭、紅棗銀耳露及銅鑼鄉農會仙草凍受日方關注。圖／苗栗縣政府提供
靜岡鐵道代表近日回訪苗栗選品，公館鄉農會蜜香芋頭、紅棗銀耳露及銅鑼鄉農會仙草凍受日方關注。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府農業處上月赴日本靜岡洽談靜鐵超市通路合作，隨後靜岡鐵道代表也回訪，了解苗栗農產品，並透過「豐味苗栗」平台安排農會與日方對談，表達買方需求，也讓產地更進一步掌握海外市場規格與供貨條件。

農業處指出，苗栗農產持續推廣日本市場，2025年11月仙草、紅棗及芋頭加工品曾在東京京王百貨展售，部分商品售罄；今年3月縣府接續透過東京食品展接觸買方，10月再赴靜岡拜訪靜鐵超市。

此次交流中，公館鄉農會蜜香芋頭、紅棗銀耳露及銅鑼鄉農會仙草凍受日方關注；縣府另彙整72%紅棗巧克力、冷壓芝麻籽油、茶糖等商品，提供包裝規格、報價及供貨資訊供評估。雙方先前曾討論運用靜鐵超市Food Studio料理教室介紹苗栗食材的可能性，目前尚未確認正式上架品項。

縣長鍾東錦表示，開拓多元通路、降低對單一市場依賴為重要課題，直接媒合通路與農會能協助建立合作基礎；縣府農業處長陳樹義指出，後續將由日本通路與農會依B2B模式洽談，縣府持續協助媒合與追蹤進度。

苗栗 芋頭 鐵道

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