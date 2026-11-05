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砸1.1億打通交通瓶頸！中壢龍勇路拓寬工程動工、預計2027年9月完工

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市工務局推動「中壢龍勇路道路闊關開闢工程」，投入經費1.1億元，預計2027年9月完工。記者江婉儀／攝影
桃園市工務局推動「中壢龍勇路道路闊關開闢工程」，投入經費1.1億元，預計2027年9月完工。記者江婉儀／攝影

桃園市中壢龍岡地區近年持續發展，住宅聚落日益密集，通勤、通學及地方交通需求增加，桃園市工務局推動「中壢龍勇路道路闊關開闢工程」，投入經費1.1億元，預計2027年9月完工，未來將將有效串聯興元路、龍仁路及周邊巷道，改善龍興國中及鄰近學區交通環境。

該工程位於中壢龍岡地區都市計畫圍內，計畫道路北起興元路、南至龍仁路，預計新闢及拓寬路寬達15公尺、長約230公尺道路，未來將串聯龍岡路三段巷弄，形成更完整、便捷的區域通行網絡

工務局說明，此次工程也將龍岡路三段115巷65弄及龍興派出所旁巷道拓寬，並聯通周圍巷道、興元路、龍仁路，增加區域南北向替代通行路徑，改善既有巷道通行不便及尖峰時段車流集中問題，並設置電纜、管線下地及設有雨水排水箱涵，既改善沿線天際線與更加完善通學廊道，及區域排水系統。

桃園市長張善政今天出席開工典禮，張善政指出，雖然工程範圍只有230公尺，但對中壢交通非常關鍵，第一是該路段位於剛興建好的龍岡國小，未來家長接送學生，可提供一條安全道路。第二是中壢體育園區如火如荼招標中，未來交通會更繁忙，這條路未來會負責疏導作用，道路小但小兵立大功。

工務局表示，將持續盤點中壢龍岡地區瓶頸道路及關鍵交通節點，包括龍勇路至龍智路55巷、龍門街94號至龍岡路三段等相關道路改善案件，透過道路新闢、拓寬及交通系統整合，逐步提高區域路網完整性與交通服務品質。

桃園市長張善政（左一）今天出席「中壢龍勇路道路闊關開闢工程動工典禮」。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政（左一）今天出席「中壢龍勇路道路闊關開闢工程動工典禮」。記者江婉儀／攝影

桃園市長張善政（左一）今天出席「中壢龍勇路道路闊關開闢工程動工典禮」。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政（左一）今天出席「中壢龍勇路道路闊關開闢工程動工典禮」。記者江婉儀／攝影

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