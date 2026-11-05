防變相亮票 桃市選委會：部分原民選民須分兩地投票

2026年地方公職人員選舉11月28日投票，桃園市為保障原住民秘密投票權，本次調整原住民投票所配置，部分選民須分赴兩地領投不同選舉票，將收到2張投票通知單。桃園市選委會提醒，並非所有原住民選民都須兩地投票，應提前確認通知單上的指定地點，避免當天跑錯。

民政局表示，依修正後「公職人員選舉罷免法」第57條規定，為避免個別投票所僅有1名平地或山地原住民選舉人，開票結果可能被推知投票意向，本次原住民投票所以里為單位配置，兼顧秘密投票與投票便利。

民政局指出，里內僅設1個投票所，即為原住民投票所；設有2個以上投票所，則由區公所指定其中1所，集中原住民選舉人投票。若人數眾多且無妨礙秘密投票疑慮，或幅員遼闊難以集中，得指定2所以上。

民政局表示，若個別里平地或山地原住民選舉人僅1人，其原住民市議員選舉票須至鄰近里指定原住民投票所領投；市長、原住民區長、區民代表及里長等選舉票，仍於原戶籍地投票所領投。

民政局指出，受影響選民名單將於11月8日造冊基準日確認，區公所11月10日至22日以雙掛號寄送「原住民選舉人投票所異動通知函」，並透過里幹事或原住民族行政單位，以電話或當面再次確認，協助選民掌握安排。

民政局提醒，投票地點應以投票通知單所列為準，務必事先確認領投地點，當天攜帶國民身分證及投票通知單，前往指定投票所。有疑問可洽戶籍所在地區公所，或至中央選舉委員會官網查詢。