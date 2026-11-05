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竹北公園公廁翻新如夜間光影作品 鄭朝方致敬電影「我的完美日常」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
公園公廁以流線造型搭配柔和光帶，入夜後宛如一座光影作品。圖／竹北市公所提供
公園公廁以流線造型搭配柔和光帶，入夜後宛如一座光影作品。圖／竹北市公所提供

竹北市長鄭朝方持續推動公園公廁整建，福興、縣福及水圳公園三座公廁近日完工。其中率先開放的福興公園公廁，以流線造型搭配柔和光帶，入夜後宛如一座光影作品，更有網友打趣說，日本電影「我的完美日常」的役所廣司出現在這邊打掃也不意外。

鄭朝方表示，城市的質感往往藏在細節裡。繼新崙、竹仁及繩索公園公廁改造，讓民眾讚聲「連上廁所都變高級」後，福興與縣福公園也以柔和流線造型搭配簡約清水模質感，讓建築與公園景觀相互融合。設備則融入性別友善、親子及無障礙設施，更以天然原石造型打造三種不同高度的洗手面盆，照顧長輩、孩童與輪椅使用者的需求，讓建築美感與使用便利兼具。

鄭朝方指出，水圳公園公廁則保留既有建築，透過外觀美化、內部設施更新及地坪整平，提升使用舒適度與安全性。外部巧妙運用竹林植栽形成自然屏障，兼顧如廁隱私，也讓竹林綠意與整建後的水圳公園景觀相互呼應。不同於福興、縣福公園的流線光影，水圳公園以自然植栽營造清爽、寧靜的空間氛圍，讓三座公廁各自展現不同的景觀特色。

鄭朝方表示，受到電影「我的完美日常」啟發，讓人重新看見平凡生活裡容易忽略的美好，這也是公共空間設計值得思考的方向。公廁雖然不是城市裡最受矚目的建築，卻與每個人的日常息息相關。把事做好，建立內心的秩序，市民朋友一定會有所感，也可為城市的風景。

竹北市長鄭朝方持續推動公園公廁整建，福興、縣福及水圳公園三座公廁近日完工。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方持續推動公園公廁整建，福興、縣福及水圳公園三座公廁近日完工。圖／竹北市公所提供

鄭朝方 公廁 竹北 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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