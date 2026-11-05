獨／竹東建案新交屋爆爭議 住戶控車道陡打滑「燒胎」 建商：符合法規

新竹縣竹東鎮二重埔新建案「星都匯D區」今年9月交屋後，住戶抗議地下室車道坡度過陡、車輛打滑問題，要求建商昇益開發檢視設計並改善，避免車輛會車暫停後，重新起步時輪胎空轉，甚至留下燒胎痕，影響行車安全。對此建商重申，地下室車道各項實測數據均符合法規標準，上下車道可雙向通行及會車。

本報記者跟隨住戶實際行駛地下車道，發現單側上坡坡度較陡，車輛停止後重新起步，輪胎隨即打滑，必須加重油門才能順利上坡。住戶控訴，車道坡陡還伴隨急轉彎，只要在坡道中段會車暫停，重新起步時容易因抓地力不足而空轉，甚至侵入對向車道，現場甚至留下燒胎痕，擔心雨天濕滑時恐險象環生。

住戶曾向建商反映並共同測試，住戶質疑，建商至今僅拿雙車道分隔線的數據強調「符合法規」，甚至叫住戶「熟悉車道」或「確定沒下行車再開」，未正視實際車道過陡問題，且建商人員試車時也曾發生打滑情形。

住戶表示，社區約500戶，目前入住率僅1成，多數住戶仍在裝潢，未來入住後車流增加，坡道會車恐成日常，與原本雙向車道的設計需求不符。有住戶感嘆，家人首次看屋，開車從地下室離開時就遇到上坡打滑，孩子當場受到驚嚇，擔心未來每天進出都得承擔風險。

議員林昭錡表示，已有40多名住戶陳情反映車道打滑、輪胎磨損等問題，建商至今未提出具體改善方案，他已向縣府反映，後續將邀集相關單位會勘，釐清問題及改善方式。住戶則擔心，社區約1年後才能成立管委會，屆時才能透過管委會協調改善，不僅施工不便，也可能影響住戶出入。

昇益開發出示會車的影片，澄清能順利會車。昇益開發指出B2、B3層車道寬度均達6公尺，優於法定5.5公尺標準；坡度未超過法定1:6上限，內側曲線半徑也符合5公尺以上規定。9月底接獲反映後並多次現場試車，研判可能是車輛上坡時行駛過於內側，進入坡度較大的區域導致打滑，已在內弧線加設道釘，清楚標示車道範圍加以預防。

昇益開發說明，依「道交安全規則」坡道會車須依規定讓車，包括下坡車讓上坡車先行，若下坡車已行至坡道中途，則由上坡車禮讓，車道也設有警示燈提醒駕駛。

新竹縣府產發處回應，經初步調閱圖面檢討均符合規範；為確保施工與設計相符，已要求建商提供實測成果，以保障通行安全。

二重埔新建案「星都匯D區」今年交屋後，爆出地下室車道坡度過陡、車輛打滑問題。記者郭政芬／攝影

住戶們要求建商昇益開發檢視設計並改善，避免車輛會車暫停後重新起步時輪胎空轉，甚至留下燒胎痕，影響行車安全。記者郭政芬／攝影