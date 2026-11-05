捷運新桃林線 桃園段先送審

桃園捷運路網再推進，桃園市長張善政昨在市政會議表示，捷運新桃林線可行性研究報告已完成並由他簽核，將提報交通部審議。原規畫與新北市整合後共同送審，但因桃園段新增支線、調整站位，為加速推動，決定由桃園段先行送件，後續仍將與新北協調跨市路網銜接。

桃市府指出，新桃林線在桃園境內主線約十七點一公里、支線約二點五公里，全長約十九點六公里，共規畫廿三座車站及一座機廠，支線將深入龜山人口密集社區。未來若與新北林口段完成銜接，加計桃園區、龜山區沿線人口，預估可服務約七十五萬人。

張善政說，新桃林線原規畫由桃園車站往北，經龜山、林口長庚醫院周邊，再銜接新北林口，原先希望桃園、新北整合兩市路線後共同提報中央審議。不過近期桃園在龜山人口密集社區新增支線，加上全線相當高比例位於桃園境內，為爭取時效，市府決定先將桃園段送交通部，後續會積極配合中央審查、修正，爭取政院核定。

張善政提到，新桃林線將串聯長庚醫療體系、龜山產業區等重要節點，盼分擔目前繁忙的林口交流道及周邊道路車流，提升通勤、就學及就醫便利性；路線並規畫銜接機場捷運Ａ７、Ａ８、Ａ９站，以及捷運棕線、綠線、青線、橘線和台鐵，進一步串起桃園軌道路網。

張善政強調，桃園段先行提報並不代表與新北分開推動，跨市路網整合仍相當重要，後續將持續與新北市政府協調界面及路線；近期桃園捷運棕線、綠線延伸中壢線陸續動工，橘線可行性研究報告日前也送交通部，新桃林線再接續送審，桃園捷運建設正進入重要推進階段。