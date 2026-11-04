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影／苗栗與環境部合作率先全國試辦熱處理廢石綿 鍾東錦今視察運作

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府與環境部資源循環署為提升石綿建材廢棄物處理效能，率先全國合作推動石綿建材廢棄物多元去化管道，縣長鍾東錦及環境部官員今天連袂前往廠區視察。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與環境部資源循環署為提升石綿建材廢棄物處理效能，率先全國合作推動石綿建材廢棄物多元去化管道，縣長鍾東錦及環境部官員今天連袂前往廠區視察。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府與環境部資源循環署為提升石綿建材廢棄物處理效能，率先全國合作推動石綿建材廢棄物多元去化管道。縣長鍾東錦下午會同循環署副署長劉怡焜等人視察位於頭份工業區的日玉盛複合材料公司，了解苗栗縣石綿建材廢棄物熱處理運作情形，苗栗今年規畫熱處理265.5噸的石綿廢棄物，預計11月底可完成目標。

苗栗縣環保局長沈鳳臺指出，石綿建材過去廣泛應用於民宅及工廠屋頂、浪板與外牆，隨建物老化或拆除作業，若未妥善包裝與清運，石綿纖維易逸散於空氣中，對呼吸道及人體健康造成風險。為根本解決老舊石綿去化量能受限問題，苗栗縣率先引進石綿建材廢棄物熱處理技術，透過高溫無害化處理破壞石綿纖維結構，轉化為無害化再生資源，替代混凝土粒料之細骨材、磚塊原料，不僅有效減少最終處置需求，並落實減廢與資源循環目標。

日玉盛技術主管簡報指出，依環境部以衛星遙測推估，國內尚有60餘萬噸石綿瓦使用於屋頂，這還不包括側面使用的石綿建材。受國內法規限制，目前廢棄石綿瓦僅能使用固化掩埋處理，但此法並不能去除危害因子，也占用掩埋空間，對國內廢棄物處理去化雪上加霜； 因近年石綿議題逐漸被重視，相關單位開始推行老舊石綿汰除作業，加上因天災造成舊石綿屋舍傾倒衍生的廢棄物，掩埋空間漸趨飽和，多數石綿廢棄物尚待妥善處理。

日玉盛公司表示，廠方經兩次熱處理試驗計畫，以溫度1200度進行2小時處理，每批次處理約2.2公噸，總計可處理6.78公噸，處理結果可有效破壞石綿纖維，此法在去年底已獲循環署核可。

鍾東錦於會中表達支持以科技方式處理廢石綿建材，但他也認為以石綿熱處理形成的混凝土無害骨材，但建商不太可能買帳去購入這種材料，另外他也呼籲民眾家中如果因修建、風災產生的石綿廢棄物，千萬不能隨意處置，否則可能吃上廢清法官司，如要處理應先向環保局登記。

沈鳳臺表示，依環境部當年遙測的數據，苗栗縣約有7200棟建築屋頂使用石綿瓦，經數年處理去化，目前仍約有6000棟屋頂石綿瓦，每棟如以1至2噸推估，未去化的石綿瓦可能有六千噸至上萬噸，苗栗縣爭取試辦熱處理廢石綿，經費由中央全額負擔，對苗栗去化廢石綿也是一大助力。

苗栗縣政府與環境部資源循環署為提升石綿建材廢棄物處理效能，率先全國合作推動石綿建材廢棄物多元去化管道，縣長鍾東錦（右二）及環境部官員今天前往廠區視察。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與環境部資源循環署為提升石綿建材廢棄物處理效能，率先全國合作推動石綿建材廢棄物多元去化管道，縣長鍾東錦（右二）及環境部官員今天前往廠區視察。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府與環境部資源循環署為提升石綿建材廢棄物處理效能，率先全國合作推動石綿建材廢棄物多元去化管道，縣長鍾東錦及環境部官員今天前往廠區視察，圖為廠方人員簡報。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與環境部資源循環署為提升石綿建材廢棄物處理效能，率先全國合作推動石綿建材廢棄物多元去化管道，縣長鍾東錦及環境部官員今天前往廠區視察，圖為廠方人員簡報。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府與環境部資源循環署為提升石綿建材廢棄物處理效能，率先全國合作推動石綿建材廢棄物多元去化管道，縣長鍾東錦（右二）及環境部官員今天前往廠區視察。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與環境部資源循環署為提升石綿建材廢棄物處理效能，率先全國合作推動石綿建材廢棄物多元去化管道，縣長鍾東錦（右二）及環境部官員今天前往廠區視察。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府與環境部資源循環署為提升石綿建材廢棄物處理效能，率先全國合作推動石綿建材廢棄物多元去化管道，縣長鍾東錦（左二）及環境部官員今天赴廠區視察，了解廢石綿熱處理後的無害細骨材。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與環境部資源循環署為提升石綿建材廢棄物處理效能，率先全國合作推動石綿建材廢棄物多元去化管道，縣長鍾東錦（左二）及環境部官員今天赴廠區視察，了解廢石綿熱處理後的無害細骨材。記者胡蓬生／攝影

苗栗 環境部 鍾東錦

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