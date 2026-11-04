內壢首件公辦都更案今開工、2030年完工 張善政：提升在地居住品質

桃園市長張善政今出席「內壢第三市場公辦都更案開工動土典禮」。張善政表示，內壢第三市場是內壢地區首件公辦都市更新案，今日正式開工，預計於2030年完工，興建2棟建築，市府將分回106戶住宅空間，基地鄰近內壢火車站，未來將結合車站周邊發展及公共設施建置，提升地區居住品質與整體環境。

該案基地離內壢火車站約350公尺，經整合鄰房並納入內壢派出所用地後，基地面積由2212平方公尺擴大至3667平方公尺，將興建2棟地上20層及19層、地下4層的建築物。完工後，市府預計分回106戶住宅作為社會住宅，另規畫約510坪的內壢派出所及137坪的非營利幼兒園，預計招收3班、共48名幼生。

張善政指出，市府近年積極推動社會住宅建設，近1個月已有4件社宅工程動工，合計提供超過1千戶住宅。此次也是立信機構第3度參與桃園市公辦都更，透過公私協力活化土地，為市民提供更完善的居住環境與公共服務。

都發局指出，本案未來將配合鐵路地下化及大眾運輸導向發展（TOD+）政策，串聯內壢車站周邊都市更新與整體發展；建築物1樓規畫沿街店鋪及人行空間，延續站前商圈機能，提升步行環境與生活便利性。市府目前持續推動8件公辦都更案，期盼透過公私協力活化土地、導入社會住宅及公益設施，逐步改善老舊市區環境，帶動城市永續發展。