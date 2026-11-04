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拒絕補丁式施工！吳旭智提竹北人行道、自行車道同步改善方案

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市自行車友善環境不足，國民黨竹北市長候選人吳旭智主張，人行道新建或整修時應同步設計自行車動線，改善高風險路段，保障騎乘安全。圖／吳旭智團隊提供
竹北市自行車友善環境不足，國民黨竹北市長候選人吳旭智主張，人行道新建或整修時應同步設計自行車動線，改善高風險路段，保障騎乘安全。圖／吳旭智團隊提供

新竹縣竹北市自行車友善環境不足，國民黨竹北市長候選人吳旭智今天指出，縣府已盤點17條高風險自行車路段，其中15條屬竹北市公所權責，應結合逾700處人行道障礙分期改善。他主張，未來人行道新建、整修應同步設計自行車動線，避免補丁式施工，浪費公帑。

吳旭智表示，竹北市YouBike使用人數眾多，但自行車友善環境明顯不足，長期以來道路設計偏重汽車通行，忽略自行車與行人的用路需求，導致騎乘者經常被迫在人行道與車道間切換，增加交通事故風險。

根據交通部最新統計，今年1至8月新竹縣行人死亡人數達12人，增加人數居全國之冠。吳旭智認為，交通安全不能只依賴取締，道路設計若忽略軟硬體整合，即使投入大量經費，也難以從根本改善用路環境。

吳旭智指出，他一年前便曾在議會提出自行車道路安全問題，縣府隨後盤點17條事故風險較高的自行車路段，其中2條由縣府負責，其餘15條屬竹北市公所權責。他主張，應將這15條路段與竹北市超過700處人行道障礙一併納入分期改善計畫，優先處理學校周邊通學廊道及大眾運輸轉乘路線，讓自行車騎乘者有安全、連續的通行空間。

針對縣府投入3200萬元推動興隆橋智慧交控計畫，吳旭智表示肯定，但認為智慧交通不應只著重汽車通行效率，更不能僅以縮短塞車時間衡量成果。他指出，竹北擁有豐富科技資源，應善用數據分析路口人車衝突情形，將行人、自行車與公共運輸轉乘安全一併納入智慧交通治理。

吳旭智強調，過去道路改善常出現人行道、自行車道各自設計的情形，等到發現路網無法銜接，才追加工程補救，不僅增加公共支出，也反覆影響居民生活。他認為，道路建設應從設計階段整合不同用路需求，落實「一次整合、整體施工」，避免反覆挖補。

吳旭智表示，未來將推動竹北市權責內15條高風險自行車路段改善，並在新建、整修人行道時同步納入自行車動線，兼顧通學、通勤及休閒需求，改善行人與自行車通行安全。

竹北市自行車友善環境不足，國民黨竹北市長候選人吳旭智主張，人行道新建或整修時應同步設計自行車動線，改善高風險路段，保障騎乘安全。圖／吳旭智團隊提供
竹北市自行車友善環境不足，國民黨竹北市長候選人吳旭智主張，人行道新建或整修時應同步設計自行車動線，改善高風險路段，保障騎乘安全。圖／吳旭智團隊提供

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竹北市自行車友善環境不足，國民黨竹北市長候選人吳旭智主張，人行道新建或整修時應同步設計自行車動線，改善高風險路段，保障騎乘安全。圖／吳旭智團隊提供
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