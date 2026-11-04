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2026桃園一區一女路成果展 女性故事走進城市記憶

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
2026 桃園一區一女路成果發表。圖／婦幼發展局提供
2026 桃園一區一女路成果發表。圖／婦幼發展局提供

桃園市婦幼發展局於今日在市府綜合會議廳舉辦「一區一女路」成果發表，以真人圖書館、啟動儀式及導覽員授證，呈現桃園從女性視角盤點地方文史、培力在地導覽人才，及串連社區夥伴的階段成果，即日起至9日於市政大樓1樓川堂展出。 

婦幼局表示，女性在家庭、產業、教育、文化及公共事務中的參與，是城市發展的重要力量，市府推動女路，透過人物訪談、地景踏查與地方共創，讓過去較少被記錄的女性生命經驗，轉化為市民可以行走、聆聽與感受的文化路徑；也藉由導覽培力及地方串連，讓性別平等走入街區與日常生活。 

副市長王明鉅也參加成果發表會，說明市府2024年成立全國首創的婦幼發展局，展現市府推動婦女權益的決心，去年推動「一區一女路」計畫，完成平鎮、龍潭、桃園、大溪4個行政區，今年再新增中壢、龜山、八德及新屋區，後續將逐步呈現桃園13個行政區的女性故事；推動婦女權益不能僅止於口號，更要以具體行動展現成果，深化婦女權益與發展。

婦幼局說明，今年新增路線呈現不同區域的女性故事，包括串連中壢教會、中平商圈、杜潘芳格文學街區、大時鐘廣場及中壢家商，呈現異國女性、女性文學、飲食文化與女性技職教育；龜山從採茶、製磚與煤礦產業中的女性勞動，延伸至眷村生活、文化保存及地方創生；八德串連閩臺宮、龍山寺、陸光四村、大湳市場及大成國小，看見信仰、月經平權、眷村媽媽公共參與、市場女性及教育故事；新屋以農村生活、地方產業與女性生命經驗為基礎，透過訪談、踏查及社區共創形成導覽內容。

女路推動過程結合婦女、文史、社區及文化團體，共同辦理故事採集、人物訪談、路線設計、導覽員培訓、走讀執行與行銷推廣；未來將持續優化路線，強化預約媒合、導覽執行、跨區交流及地方產業串連，逐步建立由在地團體參與及承接的永續合作模式。

2026桃園一區一女路成果展在市府1樓川堂展出。圖／婦幼發展局提供
2026桃園一區一女路成果展在市府1樓川堂展出。圖／婦幼發展局提供

桃園 女性 故事

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