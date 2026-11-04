「神隊友」齊心挺桃園 張善政表揚72家宗教績優團體

桃園市政府今日舉辦「115年桃園市政府推動優質宗教文化座談會」，今年市府共表揚72家宗教團體，由張善政市長親自頒獎，其中17家得到桃園市績優公益宗教團體、26家獲環保減碳表揚獎項，環保減碳獲獎家數較去年12家成長逾一倍。

桃園市民政局長劉思遠表示，今年以「宗教神隊友・齊心挺桃園」為主題，象徵宗教界投入公益慈善、環保減碳及動物福利的龐大善力。其中，環保減碳宗教獎項今年表現尤為亮眼，獲獎家數自去年的12家倍增至今年的26家，增幅逾一倍，展現桃園宗教界響應綠色永續的成果。

其中，今年創新聯手動保處，共同推廣動物友善環境觀念，副局長藍品畯也宣導傳統祭祀薰香對寺廟人員身體健康的影響；此外，民政局人員更發揮創意，共同拍攝環保公益影片。期盼在尊重傳統信仰之餘，亦能兼顧人員健康，以達永續平衡，為桃園宗教文化的長遠發展注入新動力。

活動現場設計「神隊友聚集令」啟動儀式，由在場百家宗教團體代表，將象徵社會公益、環保減碳及動物福利政策的黃、綠、藍三色彩球投入啟動儀式，再由市長張善政與17家績優公益宗教團體代表，共同揭曉響應的百家宗教團體名稱，展現桃園宗教團體跨越信仰、攜手合作的精神。

中壢仁海宮自今年2月起，廟方正式將原本的5座香爐精簡為2座，不僅大幅減少碳排放與室內薰香，更為前來參拜的信眾及廟方人員，打造出更友善的祭祀環境。

張善政指出，桃園各宗教團體擁有深厚的文化底蘊與在地特色，並以不同方式參與城市發展。例如許多宮廟積極推廣傳統藝術與文化交流，亦有教會舉辦祈福活動關懷地方，並配合市府推動城區環境改善。近年市府也結合宗教團體推動環保祭祀、聯合奠祭及弱勢關懷等工作，讓傳統宗教活動進一步融入公益與環境友善理念。

中壢仁海宮自今年2月起，廟方正式將原本的5座香爐精簡為2座，不僅大幅減少碳排放與室內薰香，更為前來參拜的信眾及廟方人員，打造出更友善的祭祀環境。圖／桃園市民政局提供