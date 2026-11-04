桃園市環保局「永續火安革新 智慧治理減空污」專題報告。圖：市府提供

桃園市長張善政今（4）日上午主持市政會議，聽取環保局「永續火安革新 智慧治理減空污」專題報告後表示，市府除持續強化工廠及高風險場所消防安全，也應重視傳統市場等民眾日常活動場域的火災風險。以去年南門市場火災為例，事故影響周邊居民生活，市府後續已辦理傳統市場安全檢查，未來並將相關經驗制度化，結合經發局、消防局及環保局推動常態性檢查與管理。

桃園市長張善政主持市政會議。圖：市府提供

張善政強調，消防安全不應僅聚焦於大型工廠及高風險場所，凡涉及民眾生命安全的場域，均應納入風險管理範圍，透過全面性防護措施，提升城市整體防災韌性。

副市長蘇俊賓指出，消防安全管理須仰賴跨局處合作，由消防局會同經發局、環保局及勞動局共同強化災害預防與源頭管制。針對日前新竹湖口松下工廠爆炸事件，他表示，即使是合法且具規模的工廠，仍可能因化學物質儲存不當而衍生風險，建議擴大高風險場所納管範圍，並加強既有大型工廠安全輔導與檢查，同時重新檢視化學物質儲存設備、規格及通報機制，確保安全管理落實。

環保局長顏己喨表示，市府已於火災預防推動小組會議邀集相關委員及經發局研商鋰電池工廠管理與風險防制措施，待制度及規範確認後公告實施。

經發局長張誠表示，市府也將研議修正「桃園市工廠登記申請案件審查作業要點」，未來鋰電池工廠申請登記時，將優先辦理跨局處現場稽查，確認安全設施及措施，從源頭降低風險。

環保局表示，桃園境內有逾43處工業區、1萬2300家登記工廠，工業產值超過4.5兆元，消防安全管理格外重要。市府已於113年修正《桃園市火災預防自治條例》，將危險物品、爆裂物先驅化學物質及低溫冷凍倉儲等納入管理，目前已公告1246處高風險場所，並整合化學雲、工廠稽查資料庫及119派遣系統，升級空污事件監控系統2.0，可於火災發生後6分鐘內完成預測及LINE通報。

環保局進一步表示，透過制度與科技雙軌管理，工廠及倉庫火災案件已從109年166件降至114年56件，創近十年新低，今(115)年火災案件也持續維持下降趨勢。另因應鋰電池熱失控風險，市府將研議製程風險評估及跨局處聯審機制，並強化製造、使用及回收各環節管理，降低火災及爆炸風險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：工廠火警創10年新低！桃園智慧治理火安 傳統市場納常態稽查