頭份農會新產品「黑豆豉」今發表 縣府：地方農業展現創新成果

苗栗縣頭份市農會今天上午在供銷部舉辦「黑豆料理好豐味、豆豉入菜更入味」行銷活動，發表以在地黑豆研發的全新加工產品「黑豆豉」。苗栗副縣長邱俐俐表示，頭份農會持續推動黑豆產業加工加值，從原味黑豆醬油、薄鹽黑豆醬油到今年推出的黑豆豉，不斷開發多元產品，不僅提升農產品附加價值，也讓苗栗優質黑豆走進更多家庭餐桌，展現地方農業創新發展成果。

邱俐俐上午與農業處農漁會輔導科長賴宜君、農業部農糧署北區分署分署長林傳琦、副議長張淑芬、議員徐功凡、蕭詠萱、曾玟學及陳光軒等各界代表共同見證苗栗黑豆產業邁向精緻化與品牌化發展的重要成果。

縣府指出，苗栗縣黑豆種植面積70多公頃，其中頭份市雜糧產銷班種植面積超過20公頃，是縣內重要的黑豆生產基地。這項成果來自農友長年辛勤耕耘與農會與產銷班持續投入，精進技術與品牌經營。感謝頭份市農會理事長徐陳森、常務監事張栢福、總幹事羅清香率領團隊積極推動農產加工與產業升級，為在地農業開創更多發展契機。

邱俐俐指出，今年黑豆生產受強降雨影響，部分農友面臨農損，縣長鍾東錦第一時間前往產區關心災情，並積極向中央爭取農業天然災害現金救助，同時研議協助改善黑豆篩選設備，期盼降低農民損失、提升採後處理品質，協助產業穩定發展。

她強調，農業發展不能只停留在生產端，更要透過加工、品牌及行銷通路提升產品價值。縣府未來將持續與農會及產銷班攜手合作，強化生產管理、採後處理及品牌行銷，推動農產品精緻化與多元化發展，提升市場競爭力，讓農民獲得更穩定的收益，也讓更多消費者認識苗栗優質農特產品。

頭份市農會今天發表以在地黑豆研發的全新加工產品「黑豆豉」，並用以烹飪多道美味料理。圖／苗栗縣政府提供