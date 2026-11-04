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冬季來臨氣溫下降 苗縣動保所：飼主需加強貓咪冬季保暖與健康照護

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
動保所提醒飼主，隨著氣溫逐漸下降，需加強貓咪冬季保暖與健康照護。圖／動保所提供
動保所提醒飼主，隨著氣溫逐漸下降，需加強貓咪冬季保暖與健康照護。圖／動保所提供

隨著冬季漸來臨，氣溫逐漸下降，家中及收容環境中的貓咪也需要更加完善的保暖與健康照護，苗栗縣動物保護防疫所提醒，飼主應留意天氣變化，適時提供溫暖、乾燥且舒適的生活環境，並觀察貓咪的身體狀況，讓毛孩安心度過寒冷季節。

動保所指出，貓咪雖然擁有毛髮保護，但並不代表牠們不怕冷，尤其是幼貓、老年貓、體弱或患有慢性疾病的貓咪，更需要特別留意保暖。當氣溫降低時，應避免貓咪長時間處於寒冷、潮濕或風口處，可準備柔軟、乾燥的睡墊或保暖窩，讓貓咪能自行選擇舒適的休息位置。

冬季照護也不能忽略日常飲食與飲水，飼主應提供適量且營養均衡的食物，並確保飲用水乾淨充足，定期更換；同時維持環境清潔與通風，避免因長時間關閉門窗而造成空氣不流通。

此外，使用電熱毯、暖暖包或其他保暖設備時，務必注意用電安全與溫度控制，避免貓咪直接接觸過熱的物品，以免發生燙傷或其他意外。若發現貓咪持續發抖、精神不佳、食慾下降、活動力明顯減少，或出現呼吸異常等情形，應儘速尋求獸醫師協助，切勿自行延誤就醫。

動保所呼籲，照顧毛孩不因季節而中斷，冬季更應落實保暖、飲食、環境及健康管理等照護工作。每一份細心與陪伴，都是守護動物健康的重要力量。讓我們從日常生活做起，以實際行動

飼主 貓咪 保暖 氣溫

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