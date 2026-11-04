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苗栗縣客家文學花園遊客中心傳60隻鳥窗殺？縣府採購貼紙防鳥撞

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉客家文學花園遊客中心傳出是鳥類窗殺熱區，縣府緊急採購防鳥撞窗貼，並盡快貼上防範。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉客家文學花園遊客中心傳出是鳥類窗殺熱區，縣府緊急採購防鳥撞窗貼，並盡快貼上防範。記者范榮達／攝影

苗栗縣公館鄉客家文學花園遊客中心座落後龍溪河谷，最近傳出一、二樓玻璃窗戶，釀成逾60隻鳥類撞擊死亡，縣府文化觀光局據報，派員察看現場並未發現鳥屍，但因當地自然環境及生態豐富，可能成為窗殺熱點，將緊急採購防鳥撞窗殺貼紙防範。

客家文學花園遊客中心地上二層建築物，2021年間完工，文觀局目前辦理景觀工程，及出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉案中，最近傳出遊客中心是超級窗殺熱點，四面及一、二樓都有撞擊紀錄，窗殺鳥類就超過60隻，其中，台灣特有種五色鳥也命喪窗下。

文觀局上周接獲縣議員曾玟學等人反映，派員到現場察看，不過，並沒有發現鳥屍，文觀局初步研判，因近期景觀工程大興土木，人員及機具擾動，以致鳥類退避，但遊客中心座落在後龍溪最窄的牛鬥口河谷，鳥類飛行空間相對限制，長期沒有大規模開發，環境相當自然，生態也豐富。

文觀局指出，遊客中心窗殺原因可能是鳥類誤認窗戶玻璃反射影像是真實影像，可以飛行穿越，因而撞上玻璃造成死亡或受傷，文觀局因應緊急採購防鳥撞窗貼，並盡快貼上，破壞反射平面的影像，形成鳥類視線障礙，及時閃避不會撞上，防範可能的窗殺。

苗栗縣 客家 文學

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