世界兒童日桃市社會局兒童權利成果特展 讓孩子意見成政策的重要參考

桃園市社會局即日起至15日，在市立圖書館總館一樓舉辦「children be the light」兒童權利成果特展，以兒少視角為核心，涵蓋兒少代表參與公共事務的歷程，及桃園推動兒童權利的成果。

社會局表示，要落實兒童權利不僅是單一節日的宣導，需要長期投入與實踐，期待透過展覽與不同形式的體驗，讓兒少更認識自己的權利，未來將持續深化兒童權利教育、拓展兒少公共參與機會，並將兒少觀點融入市政推動，打造一座願意傾聽孩子聲音、尊重兒少意見的友善城市。特展現場融入兒少自主設計的桌遊、時下兒少心聲展示及議題投票等互動環節，民眾透過特展，可以看見小朋友如何從生活中觀察，產生自己的想法，逐步讓兒權教育落實於生活，成為參與公共事務促成改變的力量。

社會局說明，11月20日為世界兒童日，市府持續推動兒童權利公約（CRC），日前另以「搗蛋童樂 由我領航」為主題在桃園藝文廣場舉辦兒童萬聖派對，結合萬聖節氛圍，將兒童權利公約精神融入趣味闖關遊戲、親子互動體驗及兒少代表攤位，邀請親子在歡樂的活動中認識兒童權利，讓尊重與保障兒少權利的觀念融入日常生活。

社會局表示，兒少是城市的重要成員，除了提供安全、友善的成長環境，市府也積極推動兒少公共參與，透過兒少代表制度，鼓勵孩子關注城市議題、提出想法及參與政策討論，兒少不只是政策的接受者，更是城市發展的參與者，持續傾聽孩子的聲音，讓孩子意見成為推動政策的重要參考。